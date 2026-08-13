TZV. KOSOVSKA POLICIJA VRŠI PRETRESE KOD ZUBINOG POTOKA, MEŠTANI U STRAHU: Trojicu odveli, dvojica se vratila
Pripadnici tzv. kosovske policije vrše pretrese u mestu Oklace kod Zubinog Potoka, potvrdio je za Kosovo onlajn komandir policije za region Sever Veton Eljšani i dodao da je pronađeno oružje.
Meštani kažu da u selu vlada panika i strah.
Prema rečima meštana, tri osobe iz sela su odvedene, od kojih su se dve vratile kućama, dok, kako kažu, za jednu stariju osobu, koja ima više od 70, godina i dalje ne znaju gde se nalazi.
Eljšani je za Kosovo onlajn potvrdio da policija vrši pretres u selu Oklace, koje se nalazi dvadesetak kilometara od Zubinog Potoka.
"Policija vrši pretrese u ovom selu i pronađeno je oružje. Policija će uzeti izjave od osoba koje su vlasnici mesta na kom je nađeno oružje, a o daljem postupku će odlučivati nadležni organi", rekao je Eljšani.
Kurir.rs/Kosovo online