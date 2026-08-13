Slušaj vest

Pripadnici tzv. kosovske policije vrše pretrese u mestu Oklace kod Zubinog Potoka, potvrdio je za Kosovo onlajn komandir policije za region Sever Veton Eljšani i dodao da je pronađeno oružje.

Meštani kažu da u selu vlada panika i strah.

Prema rečima meštana, tri osobe iz sela su odvedene, od kojih su se dve vratile kućama, dok, kako kažu, za jednu stariju osobu, koja ima više od 70, godina i dalje ne znaju gde se nalazi.

Eljšani je za Kosovo onlajn potvrdio da policija vrši pretres u selu Oklace, koje se nalazi dvadesetak kilometara od Zubinog Potoka.

"Policija vrši pretrese u ovom selu i pronađeno je oružje. Policija će uzeti izjave od osoba koje su vlasnici mesta na kom je nađeno oružje, a o daljem postupku će odlučivati nadležni organi", rekao je Eljšani.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitika"LEĐA NENADA RAŠKOVIĆA SU LICE ALJBINA KURTIJA" Vučić o zverskom prebijanju Srbina: Umalo sam i ja zaplakao, ali video sam čvrst čovek pa me bilo sramota
Screenshot 2026-08-13 102027.png
Politika"OVO JE DEO SISTEMATSKOG PLANA ALJBINA KURTIJA DA ETNIČKI OČISTI KiM OD SRBA" Brnabićeva o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića: Mi nećemo ćutati!
Screenshot 2026-08-13 091704.png
PolitikaDOSTA JE BILO ĆUTANJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE! Svet mora da vidi šta se dešava Srbima na KiM i da hitno reaguje
Nenad Rašković
Politika"ŠTA JOŠ TREBA DA SE DOGODI JEDNOM SRBINU DA BISTE NASILJE NAZVALI PRAVIM IMENOM?" Danijela Nikolić poručila međunarodnoj zajednici: Moralna mrlja na svima
danijela nikolić (1).jpg