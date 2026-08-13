Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Paraćin veliki i veoma važan za Srbiju, pogotovo iz privrednog ugla i najavio da će u industrijsku zonu u ovom mestu biti uloženo pet miliona evra.

"Radimo industrijsku zonu, pet miliona evra ulažemo u to. U Paraćinu još ima stanovništva, nadam se da ćemo to da rešimo nekako", rekao je Vučić odgovarajući na molbe okupljenih građana, tokom obilaska radova na rekonstrukciji puta na Grzi kod Paraćina, koji su rekli da su ovoj opštini potrebne nove investicije i fabrike.

1/16 Vidi galeriju Predsednik u obilasku pruge Foto: Petar Aleksić

Vučić je upitao ministarku privrede Adrijanu Mesarović do kada će biti gotova industrijska zona u ovom gradu, a ona je odgovorila da će radovi biti završeni do oktobra ili novembra 2027. godine.

Vučić je rekao da je veoma zadovoljan novim putem na Grzi i da on izgleda sjajno.

"Da probamo to da završimo, onda smo završili jedan važan put za Ćupriju i Paraćin. I rekao bih, možda i jedan od najlepših delova ovog Pomoravlja", rekao je Vučić.

On je rekao da taj put košta više od 570 miliona, od čega država finansira 543. Dodao je da to znači da sve od Senja i Ravanice, može da ide odličnim putem preko Sisevca, ali da je ostalo još 12 kilometara puta koji treba da se rehabilituje.

Predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević rekao je da je kod tih 12 kilometara problem eksproprijacija i da projekat eksproprijacije postoji, ali da treba da se primeni. On je objasnio da se opština dogovorila sa nekim ljudima, ali da se stalo kod parcela gde ljudi to nisu hteli.

Sofronijević je dodala i da eksproprijacija neće puno koštati, jer ima ucrtan opštinski put.

Milićević je zahvalio Vučiću što su, 15 dana posle njihovog razgovora, mašine izašle na teren i počele da rade. On je dodao i da je glavni problem izlaz sa autoputa za industrijsku zonu, što mu je, kako je rekao, zamerilo više od 20 investitora sa kojima je razgovarao i da je potrebna još jedna petlju između Ćuprijske i Paraćinske petlje, ono što nije bilo predviđeno ni kada je rađen sam autoput.

Na predlog da se napravi paralelni put sa autoputem od Ćuprijske petlje, koji bi išao do Paraćinske industrijske zone, Vučić je odgovorio da je bolje praviti skuplju varijantu petlje, zato što bi se napravilo naselje oko novog, paralelnog puta.