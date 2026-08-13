- Nisam se time hvalio, taj izveštaj bi još bio povoljniji za nas, ali to ne treba da nam bude zvezda vodilja. Mi treba u apsolutnim brojevima da se takmičemo, da podižemo BDP i po glavi stanovnika, jer to oslikava snagu zemlje. Kupovna moć, okej, to pokazuje nešto se živi lakše u Srbiji, što svako od nas zna negde i zna, ko hoće da bude fer. Naša ekonomska snaga raste, moramo da budemo buldožeder na Balkanu koji grabi i raste. Zato ujutru idem da obiđem, EKSPO, jer to nama pruža šansu da nam se zemlja kotira bolje - kaže Vučić.