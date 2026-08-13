NISAM HTEO DA SE HVALIM... Vučić o ekonomskim rezultatima: Moramo da budemo buldožeder na Balkanu koji grabi i raste
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, u okviru posete Pomoravlju, posetio i Ćupriju gde je u kompaniji NIP Spasić razgovarao sa okupljenim građanima.
Komentarišući ekonomske rezultate u kupovnoj moći, da je Srbija pretekla 7 zemalja EU, Vučić kaže:
- Nisam se time hvalio, taj izveštaj bi još bio povoljniji za nas, ali to ne treba da nam bude zvezda vodilja. Mi treba u apsolutnim brojevima da se takmičemo, da podižemo BDP i po glavi stanovnika, jer to oslikava snagu zemlje. Kupovna moć, okej, to pokazuje nešto se živi lakše u Srbiji, što svako od nas zna negde i zna, ko hoće da bude fer. Naša ekonomska snaga raste, moramo da budemo buldožeder na Balkanu koji grabi i raste. Zato ujutru idem da obiđem, EKSPO, jer to nama pruža šansu da nam se zemlja kotira bolje - kaže Vučić.
- Procena rasat BDP po glavi stanovnika i niska stopa inflacije. Nizak deficit i da bude niska stopa javnog duga u odnosu na BDP, to su parametri koji su najvažniji. Mi smo 50 posto zaostajali za Crnom Gorom pre 10 godina. Danas smo ispred njih - kaže Vučić.
Ističe da je danas posećivao samo srpske kompanije.
- Pogledajte kako izgleda sve ovo. Izvoze u najrazvijenije zemlje Evrope. To gura zemlju napred - rekao je Vučić.