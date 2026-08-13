"Na koliko sam se mesta naslušao da ne smem da odem, i u svako sam otišao. Tako da, pošto su govorili da u Užice i Novi Sad ne smem da idem, evo sad sam zakazao velike narodne skupove baš u Užicu i Novom Sadu. Tek toliko da imate u vidu", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima sela Vitoševac u opštini Ražanj, koje je posetio u okviru obilaska jugoistoka Srbije.