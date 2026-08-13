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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zakazao velike narodne skupove u Užicu i Novom Sadu.

"Na koliko sam se mesta naslušao da ne smem da odem, i u svako sam otišao. Tako da, pošto su govorili da u Užice i Novi Sad ne smem da idem, evo sad sam zakazao velike narodne skupove baš u Užicu i Novom Sadu. Tek toliko da imate u vidu", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima sela Vitoševac u opštini Ražanj, koje je posetio u okviru obilaska jugoistoka Srbije.

Na pitanje novinara kada će ti skupovi biti održani, Vučić je odgovorio "relativno brzo".

"Krajem meseca će verovatno da bude Užice, početkom septembra Novi Sad. Ne znam tačno", rekao je Vučić dodajući da ne zna kada će sve moći da se organizuje.

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