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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete poljoprivrednom gazdinstvu porodice Maslar u selu Bunar kod Jagodine, da obilazi srpske kompanije i domaćine sa ciljem da se ojačaju domaći proizvođači.

- Hoću da našeg proizvođača i našeg domaćina ojačamo. Naš cilj je da deca ostanu ovde, da rade i doprinose. Bolje da pomažemo vama nego nekim strancima. Strancima hvala na tome što ulažu, što rade ovde, zaposle ljude. Ali, hajde da pomognemo i vama.

Predsednik Vučić je domaćinu rekao i da ima pravo na razne subvencije i pomoć države i da treba samo da podnese zahtev i traži ono što mu pripada.

Detaljnije o Vučićevom obilasku jugoistoka Srbije pročitajte KLIKOM OVDE.

Kurir.rs

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