Predsednik Vučić posetio poljoprivredno gazdinstvo u Bunarima, naglašavajući važnost jačanja domaćih proizvođača i podrške lokalnim zajednicama.
Politika
VUČIĆ OJAČAVA DOMAĆE PROIZVOĐAČE U SRBIJI: Naš cilj je da deca ostanu ovde, da rade i doprinose - bolje da pomažemo vama nego nekim strancima (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete poljoprivrednom gazdinstvu porodice Maslar u selu Bunar kod Jagodine, da obilazi srpske kompanije i domaćine sa ciljem da se ojačaju domaći proizvođači.
- Hoću da našeg proizvođača i našeg domaćina ojačamo. Naš cilj je da deca ostanu ovde, da rade i doprinose. Bolje da pomažemo vama nego nekim strancima. Strancima hvala na tome što ulažu, što rade ovde, zaposle ljude. Ali, hajde da pomognemo i vama.
Predsednik Vučić je domaćinu rekao i da ima pravo na razne subvencije i pomoć države i da treba samo da podnese zahtev i traži ono što mu pripada.
Detaljnije o Vučićevom obilasku jugoistoka Srbije pročitajte KLIKOM OVDE.
Kurir.rs
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