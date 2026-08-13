Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom posete poljoprivrednom gazdinstvu porodice Maslar u selu Bunar kod Jagodine, da obilazi srpske kompanije i domaćine sa ciljem da se ojačaju domaći proizvođači.

- Hoću da našeg proizvođača i našeg domaćina ojačamo. Naš cilj je da deca ostanu ovde, da rade i doprinose. Bolje da pomažemo vama nego nekim strancima. Strancima hvala na tome što ulažu, što rade ovde, zaposle ljude. Ali, hajde da pomognemo i vama.