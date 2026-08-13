"MALI PRIVREDNICI I DOMAĆE KOMPANIJE VELIKA SU SNAGA" Moćna Vučićeva poruka iz Ćuprije: Nastavićemo da pomažemo, jer njihov uspeh znači bolju budućnost (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima i obišao porodičnu kompaniju „NIP Spasić“ d.o.o. u Ćupriji.
"Mnogo toga moramo da uradimo za Ćupriju i nastavljamo da radimo na onome što je ljudima ovde potrebno.
U potpunosti ćemo rekonstruisati internističku kliniku u Ćuprijskoj bolnici, nastavljamo da radimo industrijsku zonu Dobričevo, kao i vrtić i školu.
Mali privrednici i domaće kompanije velika su snaga ovog kraja. Porodična kompanija Spasić obezbeđuje 70 plata i od njenog rada živi 70 porodica. Ukoliko budu mogli da zaposle još ljudi, država će dodatno pomoći.
Ovakva privreda i ljudi su od ogromnog značaja za nas. Kada imamo kompanije koje mogu da se bore sa najboljima u Evropi i da zapošljavaju sve veći broj ljudi, onda nemamo problema. Nastavićemo da pomažemo našim privrednicima, jer njihov uspeh znači više posla i bolju budućnost za Ćupriju", poručio je predsednik u opisu objave.
Kurir.rs