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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima i obišao porodičnu kompaniju „NIP Spasić“ d.o.o. u Ćupriji.

"Mnogo toga moramo da uradimo za Ćupriju i nastavljamo da radimo na onome što je ljudima ovde potrebno.

U potpunosti ćemo rekonstruisati internističku kliniku u Ćuprijskoj bolnici, nastavljamo da radimo industrijsku zonu Dobričevo, kao i vrtić i školu.

Mali privrednici i domaće kompanije velika su snaga ovog kraja. Porodična kompanija Spasić obezbeđuje 70 plata i od njenog rada živi 70 porodica. Ukoliko budu mogli da zaposle još ljudi, država će dodatno pomoći. 

Ovakva privreda i ljudi su od ogromnog značaja za nas. Kada imamo kompanije koje mogu da se bore sa najboljima u Evropi i da zapošljavaju sve veći broj ljudi, onda nemamo problema. Nastavićemo da pomažemo našim privrednicima, jer njihov uspeh znači više posla i bolju budućnost za Ćupriju", poručio je predsednik u opisu objave.

Kurir.rs

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