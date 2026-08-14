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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas, zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta.

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika, Vučić i Li Ming obići će radove u 9 časova, a tom prilikom predsednik Srbije doručkovaće sa srpskim i kineskim radnicima.

Vučić je i ranije obilazio radove na Ekspo gradilištu i javnost upoznavao sa napretkom projekta. Pre mesec dana, predsednik je tokom obilaska sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim pokazao kako napreduju radovi, uključujući i Nacionalni stadion.

Tom prilikom Vučić je poručio da se, uprkos izazovima i njegovoj zabrinutosti da li će sve biti završeno na vreme, sada vidi "svetlo na kraju tunela". Vučić je tada istakao i da Ekspo, bez obzira na teškoće, mora biti završen do 1. decembra.

Beograd će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti domaćin Ekspa, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve".