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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas, tokom obilaska grališta Ekspa, o najavljenom blokaderskom protestu u Valjevu, na godišnjicu napada demonstranata na policiju i posledičnog odgovora čuvara reda.

- Što se tiče obeležavanja besmislenih godišnjica, ja uvek volim da stvari obeležavamo radom, izgradnjom nečeg novog i budućnosti, a ne produbljivanjem podela u društvu - naglasio je on.

Predsednik kaže da je zadovoljan što je juče bilo jako malo ljudi na blokaderskom skupu u Novom Sadu.

- Čak su se i organizatori iznenadili. Najviše sa prolaznicima je bilo 1148 ljudi, pozivali su danima na skup. To pokazuje da kao narod sazrevamo, i da ljudi neće da učestvuju u besmislicama, i da mnogi ljudi razumeju da su grešili kada su nasiljem pokušali da dođu do svojih ciljeva - rekao je Vučić.

On je naglasio da nikada nisu korišćeni ni zvučni, kao ni vodeni topovi.

Foto: Ilija Ilić

- Nikada policija nije tukla ljude dok nije žestoko i snažno napadnuta, i onda je odgovoreno minimalnom silom. Mi ćemo da radimo, nećemo da protestujemo protiv njih, mi ćemo da radimo i gradimo - kazao je predsednik.

Na insistiranje novinara N1 da govori o godišnjici događaja u Valjevu, predsednik je rekao:

- Mislim da je veoma važno da ukažem na razliku između mene i vas. Ja nemam problem sa tim da kažem da svako ko je odgovoran za prekoračenje ovlašćenja o upotrebi sile treba da odgovara. Ukoliko se dogodilo da je bilo ko prekomernom silom dobio udarac više, dva ili tri, meni je zbog toga izuzetno žao, i zna se kako ide disciplinski postupak, to lice treba da odgovara - kazao je Vučić, i dodao:

- Ali zanimljivo mi je nešto drugo. Mogli ste da vidite u izvanrednom filmu Andree Veskov na Informer televiziji, ispovesti majki, očeva... Mnogo svedočanstava o batinanju policajaca, pretnjama... I zato govorim da je važno oprostiti sebi ono što ste drugima već oprostili, ili ne oprostiti drugima ako niste sebi niste oprostili. Plašim se da imamo veoma jednostran pristup - rekao je predsednik.

On kaže da je strašno što predstavnik jednog "profesionalnog medija" ćuti i neće da ukaže na to da je čitava zgrada spaljena zahvaljujući demonstrantima.

Foto: Ilija Ilić

- Bili su ugroženi životi ljudi, koji su živeli iznad, kao i demokratija, zato što su spaljivane stranačke prostorije. I ne govorite mi o tome kako ste izveštavali, zato što ste celog dana izveštavali vi i vaša televizija, da je na samrti jedan dečak, ali da vlast ćuti. I nikada niste rekli izvinite. Ja sam hiljadu puta rekao izvini... To nisu više dvostruki standardi, to je poziv na linč neistomišljenika i svih onih koji se drznu da kažu izvinite, i koji kažu da ne žele politiku Pol Pota i kominternovske plenume koji će da odlučuju od budućnosti - naglasio je predsednik.

Kaže da ne beži od odgovornosti države gde je ima.

- Ali ne bežite ni vi od odgovornosti onih koji su policajce provocirali, tukli, gađali i počinili brojna krivična dela. Zato pozivam građane da ne slave naše podele, već da se koncentrišemo na to kako da budemo ujedinjeni. Brzo će se završiti izbori. I pobedićemo ubedljivije nego što očekujete. Kada se izbori završe, nama je potrebna ujedinjena zemlja, da nastavimo da radimo i zemlju guramo napred. Da nam još veći broj ljudi živi bolje, ode na godišnje odmore, obnovi kuću, kupi stan... - kazao je Vučić.

Pitao je novinara N1 zašto nisu juče rekli građanima koliko je ljudi juče bilo u Novom Sadu.