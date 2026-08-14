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Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se na Iksu povodom godišnjice blokaderskog nasilja u Valjevu, ali i u Novom Sadu i tom prilikom istakla da u Valjevu blokaderi, nisu samo targetirali prostorije SNS koje se nalaze u stambenoj zgradi koju su pokušali da zapale, već su u surovosti, teroru i ludilu otišli, kako je rekla, mnogo dalje.

- Srbija ne zaboravlja besomučni teror i bezobalnu bahatost blokadera. Nakon što su u Novom Sadu pokušali da više od 200 članova i simpatizera žive zapale, dok je novinarka Nova S izveštavala da su protesti mirni, samo već više od pola sata traje napad na prostorije SNS, sa terorom su nastavili u Valjevu. U Valjevu nisu samo targetirali prostorije SNS, koje se nalaze u stambenoj zgradi koju su takođe pokušali da zapale. U Valjevu su u surovosti, teroru i ludilu otišli mnogo dalje. Tamo su palili i zgrade suda i tužilaštva. U Valjevu su lomili i palili i privatne objekte, male biznise koji zapošljavaju neke ljude i hrane njihove porodice, samo zato što su mislili da vlasnik tog objekta ima veze sa SNS. U Valjevu su besomučno napadali policiju koja se samo trudila da zaštiti javni red i mir - napisala je predsednica Skupštine.

Ona je istakla da su blokaderi "nasiljem u Nišu, Novom Sadu i Valjevu pokazali svoje pravo lice".

- U Valjevu je nastala i najgora laž blokaderskih medija - da je mladić od 16 godina preminuo od posledica policijske brutalnosti.Laž, namerno smišljena, da dovede do građanskih sukoba. Na kraju, Valjevo nažalost jeste odnelo jedan život - policajac Vasilije Lalović, muž i otac troje dece, čovek od samo 33 godine starosti, iz Priboja, oduzeo je sebi život jer više nije mogao da trpi blokadersko targetiranje, laži, napade, hajku. Naravno, nismo čuli ni izvinjenje niti su imali toliko obraza da makar izjave saučešće porodici, već su odmah nastavili sa lažima. Sve ovo nikada ne sme da se zaboravi, kako se ne bi ponovilo - navela je Brnabićeva.

Ovako je izledalo nasilje blokadera, prošle godine u Valjevu:

01:49 Brutalno nasilje blokadera siledžija u Valjevu Izvor: Kurir