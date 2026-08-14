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Nekadašnji planovi za izgradnju male hidrocentrale kod Ribarića danas su dobili političku važnost zbog izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će sledeće nedelje biti formirana stručna grupa koja će se baviti tim pitanjem.

On je novinarima tokom posete selu Veliki Popović u opštini Despotovac rekao da je za to postojala pretprojektna dokumentacija, obrazlažući tako njegovu raniju izjavu o izmeštanju vodotoka reke Ibar.

- Videćete da je to svojevremeno tražila Opština Novi Pazar, Bošnjačko veće ili tako neka organizacija, za izgradnju male hidrocentrale kod Ribarića - rekao je Vučić.

Pretragom dokumentacije moguće je pronaći informaciju da je Grad Novi Pazar još 2010. godine, u vreme vlasti Borisa Tadića zvanično tražio da se u Prostorni plan Srbije uvrsti izgradnja hidrocentrale Ribariće II, čime bi bio skrenut tok Ibra.