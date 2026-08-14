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Pristalice blokaderskog pokreta, ovog avgusta 2026. godine pokušavaju da ožive avgust 2025. kada smo na ulicama gradova širom Srbije gledali jezivo nasilje blokadera: od napada na policiju, obaranja i paljenja kontejnera, svakodnevne blokade ulica i normalnog funkcionisanja svakodnevnog života - do uništavanja prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u svim većim gradovima.

No, realnost je odavno pokazala da građani Srbije nisu izabrali nasilje blokadera kao opciju za budućnost, ali se svako malo pojavi neko iz tog tabora da nam pokaže kako duh agresije živi, kako taj plamičak i dalje tinja.

Kako uvek ima bar neki kamičak koji će neko baciti u nedostatku cigle.

00:23 Prostorije sns u Strazilovskoj ulici u Novom Sadu. Izvor: Kurir

Te tako i ova gospođa, junakinja priče ispred prostorija Srpske radikalne stranke u Beogradu.

Ona je, kako je sama potvrdila, svoju nasilnu akciju ispred Gradskog odbora radikala prenosila uživo na nekom od svojih naloga na društvenim mrežama.

Prenosimo kako je sve to teklo:

Blokaderska s kamenčićem ispred porstorija SRS Foto: Facebook Printscreen

"Nalazim se ispred Srpske radikalne stranke, Gradskog odbora Beograda.

Pošto milicija juče nije htela da napravi zapisnik o maltretiranju člana Opštinskog odbora SRS Predraga Popovića, i izbacivanje iz stranačkih prostorija Narodnog pokreta Vidovdan, evo ja sam rešio (muški rod?!) da na samo jedan mogući način im pokažemo da ih se ne bojimo. I da te pretnje ništa ne znače i da ćemo im svaki put kad nam budu pretili uzvratiti, i to onako kao što smo uradili ispred Ruskog doma... To ćemo sad ponoviti i ovde" - rekla je ova žena, koja se nakon toga namestila za poteze koji su usledili.

A usledilo je bacanje kamenčića na izlog prostorija SRS.

Bacila je prvi kamen(čić). A zatim i drugi.

Neko je izašao iz prostorija SRS i pitao "šta to radite?".

- Šta vas briga šta radim!

- Zašto lomiš?

- Zato što su meni pretili i izbacili me iz kancelarija i, i...

- Pa idi u policiju, prijavi...

- Neće policija da napiše

- Neko će te prijaviti...

- Pa nek prijavi! Baš me briga

- Pa onda uzmi ciglu

- Nemam ciglu! Ovo je tvrđe staklo od onog... - rekla je nameštajući se za još jedan (trebalo je da bude) finalni udarac.

Bacila je treći kamen. Čić.

- Ne može! Ovo su očigledno blindirana ili neka jača stakla koja ne mogu tek tako da puknu, ali evo, to je protest. Idemo uživo - poručila je pre nego je bacila i četvrti kamen. Čić.

- Ne, ne vredi. Evo nemamo (sad je množina?!) kamenčića. Jednostavno, nismo (opet množina) uspeli, ali ići će na društvene mreže. Pa eto, to je naš znak, to smo im, čisto ono, da ne mogu tako da se ponašaju, da ih se mi ne bojimo. Hvala. Hvala Ukrajini, živela Srbija - zaključila je na kraju ove akcije.

Ako nam ne verujete da se sve baš tako odigralo - izvolite u salonu, pogledajte snimak