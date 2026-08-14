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Slučaj prebijanja Nenada Raškovića ponovo je otvorio pitanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Rašković, kojeg je tzv. kosovska policija zlostavljala i pretukla, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja leči se u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, dok je predsednik Aleksandar Vučić poručio da veruje da će njegova porodica tokom dana moći da ga obiđe.

Istovremeno, Vučić je ocenio da Aljbin Kurti nikada nije bio zainteresovan za dijalog i kritikovao izostanak reakcije Evrope i drugih međunarodnih aktera na prebijanje Raškovića.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

- Prvo bih se osvrnuo na infrastrukturne projekte. Često se postavlja pitanje zašto je EXPO proširen na celu Srbiju kao razvojni podsticaj, zbog čega se grade putevi, ulaže u mostove i železničku infrastrukturu. Moram da kažem da su se sve države koje su težile ekonomskom blagostanju i potpunom zadovoljenju ekonomskih i bezbednosnih potreba građana u periodima krize oslanjale na podsticanje izgradnje infrastrukture. Čuveni "New Deal" bio je američki odgovor na Veliku depresiju, a i Evropa je u različitim periodima koristila ulaganja u infrastrukturu kao način da pokrene ekonomiju - rekao je Obradović.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

"Infrastruktura pokreće druge sektore"

Objasnio je zbog čega ulaganja u infrastrukturu vidi kao važan pokretač razvoja Srbije.

- Posle Drugog svetskog rata, kao i nakon velike ekonomske krize 2008. godine, svet se ponovo okrenuo infrastrukturnim projektima, jer infrastruktura pokreće i druge sektore. Ako želite da održite ekonomiju na visokom nivou i povećate nacionalno bogatstvo, ulaganje u infrastrukturu je jedan od ključnih mehanizama. Zato dolazimo do jednog apsurda - da se samo u Srbiji infrastruktura posmatra kao nekakav neprimeren trošak. EXPO je nacionalni razvojni projekat koji ne obuhvata samo prostor na kojem se gradi kompleks, već predstavlja podsticaj za razvoj čitave Srbije - istakao je.

U nastavku razgovora otvoreno je pitanje izostanka reakcije međunarodne zajednice na stanje na Kosovu i Metohiji, kao i toga šta bi u takvoj situaciji trebalo da bude naredni korak.

Miletić je ukazao na dvostruke standarde Zapada kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije i Ukrajine.

- To su, praktično, dvostruki standardi koji su ostali zaleđeni u vremenu. Sjedinjene Američke Države sada menjaju pravac svoje spoljne politike - s jedne strane zamrznut je strateški dijalog, dok se sa Srbijom odnosi postepeno unapređuju i tek će pokazati rezultate.

Međutim, problem je u načinu razmišljanja prema Kosovu i Metohiji. Priznavanjem Kosova napravljen je potez koji Zapad danas pokušava da potisne u drugi plan, upravo zbog dvostrukih standarda. Ukrajini se, kada je napadnuta, brani teritorijalni integritet, dok je istovremeno ranije urušavan teritorijalni integritet Srbije - kaže Miletić.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Ono što se danas dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne može da bude normalizovano ćutanjem. Ako nema reakcije međunarodne javnosti, ali ni Albanaca na Kosovu i Metohiji, to predstavlja prećutno ohrabrivanje politike Aljbina Kurtija i onih koji razmišljaju ekstremistički. Takvo ćutanje daje vetar u leđa onima koji sprovode nasilje, a nasilje rađa novo nasilje. Srbija mora da procenjuje svoje interese i mogućnosti i da vodi računa da reakcija ne dovede do direktne konfrontacije sa NATO-om. Ako bi odgovor Srbije doveo do konfrontacije sa NATO-om, to bi bila katastrofa - za Kurir televiziju, zaključio je Miletić.

02:44 "AKO BI SRBIJA UŠLA U KONFRONTACIJU SA NATO-OM, TO BI BILA KATASTROFA" Miletić i Obradović o stanju na Kosovu i Metohiji: "Ovo ne može da bude normalno" Izvor: Kurir televizija

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