Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević poručio je da svi koji na bilo kom nivou predstavljaju Srbiju moraju javno da govore teroru nad Srbima na Kosovu i Metohiji i o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića od strane kosovske policije.

- Kako je to moguće da nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovu i Metohiji? Kako se tada ne priča o ljudskim pravima, slobodama, vladavini prava? Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu i moramo sve što može da državi uradi, da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, a ni sukob, ni rat sa NATO. Svi koji predstavljaju na bilo kom nivou moraju da pričaju o ovome.Ne mogu da pričaju samo o lepim temama, o ovome mora Vlada da raspravlja, mora svaki ministar kad se susretne s kolegom iz drugih država da kaže o situaciji na Kosovu i Metohiji - izjavio je Vučević za RTS i dodao u objavi na Instagramu:

- Svi ministri moraju da pričaju o Kosovu i Metohiji na sastancima sa stranim delegacijama, svi mediji moraju da pišu o progonu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, to mora da bude tema broj jedan u državi.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaTRI SCENARIJA ZA SLUČAJ NENADA RAŠKOVIĆA: Advokat poručio da su Kurtijevi policajci KRIMINALCI SA ZNAČKAMA, pa objasnio šta treba da bude SLEDEĆI KORAK BEOGRADA
Nenad Rašković
Politika"PO SVAKU CENE ŽELE DA VIDE NEZAVISNO KOSOVO" Vučić: To se neće desiti, bez obzira na to kako i koliko Srba budu tukli, proterivali i o svemu tome ćutal!
WhatsApp Image 2026-08-13 at 18.14.59.jpeg
PolitikaKFOR SE POVLAČI, SRBI STRAHUJU: Bezbednost na KiM "poboljšana", a Srbe vezuju za drvo i tuku!
Nenad Rašković
Politika"PRETUČEN DO SMRTI, A SVET ĆUTI!" Kojčić i Borovčanin o slučaju Srbina Nenada Raškovića i reakciji međunarodne zajednice
Nenad Rašković pretučen KBC Kosovska Mitrovica (1).jpg