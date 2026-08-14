- Kako je to moguće da nikad niko ne odgovara kada su Srbi napadnuti na Kosovu i Metohiji? Kako se tada ne priča o ljudskim pravima, slobodama, vladavini prava? Kako se preko toga uvek brzo pređe, kako taj teret zaborava brzo padne na svaku srpsku žrtvu i moramo sve što može da državi uradi, da mi naravno u jednoj realnoj politici znamo šta se dešava i šta su mogućnosti Srbije, ali to ne znači ćutanje, a ni sukob, ni rat sa NATO. Svi koji predstavljaju na bilo kom nivou moraju da pričaju o ovome.Ne mogu da pričaju samo o lepim temama, o ovome mora Vlada da raspravlja, mora svaki ministar kad se susretne s kolegom iz drugih država da kaže o situaciji na Kosovu i Metohiji - izjavio je Vučević za RTS i dodao u objavi na Instagramu: