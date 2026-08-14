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Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, posebno u sredinama u kojima živi srpsko stanovništvo, poslednjih dana dobija novu dimenziju i otvara ozbiljna pitanja o procenama bezbednosnih prilika na terenu.

O tome zašto Zapad žmuri na dešavanja na Kosovu i Metohiji, zašto je opoziciji ovo "nebitna tema", ali i šta nam poručuju najnovije političke strategije u našoj zemlji, za emisiju "Puls Srbije", govorili su dr Rajko Petrović, politikolog i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

Voditeljka Teodora Borozan se osvrnula upravo na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom obilaska jugoistoka Srbije, gde je rekao da su leđa Nenada Raškovića, kojeg je pretukla takozvana "kosovska policija", zapravo lice Aljbina Kurtija.

- I to jeste najbolja moguća konstatacija za ono što se dešava. Od početka godine bilo je 78 napada i incidenata usmerenih protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Kada uzmete taj podatak i činjenicu da je za četiri godine, prema zvaničnim podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, bilo oko 800 etnički motivisanih napada na Srbe, onda jasno vidite politiku Aljbina Kurtija - rekao je Obrknežev.

Foto: Kurir Televizija

Kurti pod pritiskom

Ocenio je da aktuelna situacija ima i političku pozadinu, uz osvrt na slučaj Nenada Raškovića.

- Ono što se sada dešava zapravo je odraz, čini mi se, nemoći da se uspostavi konkretan politički sistem. Mislim da ćemo imati izbore, odnosno da će oni ići na izbore u novembru ili decembru, a vidimo i jednu ozbiljnu nacionalističku crtu koju Kurti želi da sprovede kako bi se dodvorio svojim biračima i obezbedio dovoljnu većinu za konstituisanje institucija. Ali, kada govorimo konkretno o Nenadu Raškoviću, moramo da istaknemo da je reč o čoveku koji je oženjen Albankom. Dakle, oni očigledno ne biraju ni sredstva ni to protiv koga će ih primeniti - istakao je.

Petrović je ukazao na dugogodišnje propuste u zaštiti Srba i ocenio da međunarodni akteri moraju aktivnije da se uključe.

- Od druge polovine 1999. godine, otkako je KFOR prisutan na Kosovu i Metohiji, malo toga je urađeno na zaštiti srpskog stanovništva. O tome najbolje svedoče dešavanja iz marta 2004. godine, kada je više od 4.000 Srba proterano, dok je nekoliko desetina crkava, manastira i drugih verskih objekata uništeno ili vandalizovano. Slažem se da međunarodna zajednica mora da bude ključni akter u rešavanju ovog problema, ali ona je, nažalost, veoma inertna i često okreće leđa ovakvim dešavanjima - kaže Petrović.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Aljbin Kurtije neko čiji je politički profil, po mom mišljenju, separatistički još od studentskih dana i ne verujem da će odustati od svog cilja, a to je da ukloni svaki trag srpskog naroda i države na prostoru Kosova i Metohije, ukoliko za to bude imao mogućnost. Zato očekujem nastavak fizičkih obračuna sa preostalim Srbima, ali i nove napade na naše spomenike kulture i groblja, jer i ona svedoče o višekovnom kontinuitetu prisustva srpskog naroda na tom prostoru. Bez obzira na to šta pojedinci na Kosovu i Metohiji, u Srbiji ili u međunarodnoj zajednici misle, smatram da iza ovakvih poteza Aljbina Kurtija ne stoji snaga, već frustracija - za Kurir televiziju, zaključio je Petrović.

03:01 "IZA KURTIJEVIH POTEZA NE STOJI SNAGA, VEĆ FRUSTRACIJA!" Obrknežev i Petrović o novim pritiscima na Srbe na KiM za Kurir TV: "Ovo je odraz nemoći" Izvor: Kurir televizija

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