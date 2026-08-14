Slušaj vest

Dok su mnogima u Podgorici puna usta srpstva, na pravim testovima su pokazali da ih nije briga za interese države Srbije niti srpskog naroda.

Crna Gora je 9. oktobra 2008. godine priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, dok Srbija ni tada, niti danas, ne priznaje njegovu nezavisnost.

Crna Gora je potom napravila još jedan veliki spoljnopolitički zaokret - 5. juna 2017. godine postala je 29. članica NATO-a. Članstvo je formalizovano polaganjem instrumenta pristupanja Severnoatlantskom ugovoru u Stejt departmentu SAD.

00:40 Ko krije svoje izdaje? Izvor: Kurir

Srbija, sa druge strane, vodi politiku vojne neutralnosti i ne teži članstvu u NATO.

Razlika u spoljnopolitičkim politikama dve države posebno je došla do izražaja nakon početka rata u Ukrajini. Crna Gora se pridružila sankcijama Rusiji, zemlji od čijih turista i investicija je do juče živela.

Predsednik Aleksandar Vučić sa druge strane nije uveo sankcije Moskvi, uprkos velikim pritiscima sa Zapada.

Istovremeno, zvanični Beograd i dalje jasno ponavlja da Srbija ne priznaje, nije priznala i neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije to je ponovilo i u februaru 2026. godine.

Kada se sve ove činjenice stave na jedno mesto, nameće se pitanje: ko krije svoje izdaje?