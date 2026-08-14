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Redovan gost i analitičar na blokaderskoj televiziji N1 Naim Leo Beširi javno je danas prozvao ovu medijsku kuću i izrazio sumnju da uvode cenzuru i prave "crne liste" nepoželjnih sagovornika. Povod za reakciju i oštar komentar na društvenim mrežama bio je izgleda jednostrani prekid saradnje između ove televizije i Beširija.

Naim Leo Beširi je svoja pitanja uputio javno, preko naloga na mreži Iks (X) novom "news" direktoru Branislavu Šovljanskom, a informaciju da se nalazi na listi zabranjenih gostiju dobio je, kaže, baš od izvora sa N1.

"Dobio sam tu informaciju iz izvora bliskog redakciji, pa me iskreno zanima čime sam tačno uvredio redakciju, uredništvo ili vlasnika da je doneta takva odluka.

Beširijev tvit o cenzuri na N1 Foto: X printsceen

Naravno, potpuno mi je jasno da privatna televizija nema nikakvu obavezu da objašnjava koga poziva za sagovornika, a koga ne. Ipak, pitam jer sam gotovo deset godina, sve do januara 2025, bio redovan sagovornik N1 za teme kojima se profesionalno bavim, pa je nagli i potpuni prekid saradnje teško ne primetiti", napisao je Beširi čudeći se kako takav jedan "nezavisan" i "porofesionalan" medij može uopšte da ima nekakvu crnu listu sagovornika, jer njih eto ne kontroliše Vučić i vlast - pa, ljudi, kako je to moguće, pita se.

Nešto kasnije Beširi je poručio da je dobio odgovor, odnosno da su ga zvali sa N1.

- Nema crnih lista od juna sigurno, evo danas su hteli da me baš pozovu - napisao je takođe na Iksu.

Novi Beširijev tvit o N1 Foto: X printsceen