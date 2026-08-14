Prijetnje Kneževiću su se intenzivirale nakon gostovanja u emisiji na podgoričkoj Adria televiziji, kao i nakon obraćanja povodom Dana sećanja na sve žrtve i prognane u zločinačkoj akciji Oluja u Mrkonjić gradu, 4. avgusta.

U objavi na Fejsbuku korisnik pod imenom “Jovo Petrović”, nazvao je Kneževića “bezbožnik koji je udario na Crkvu”. Međutim, on se tu nije zaustavio, već je nastavio sa brutalnim uvredama, a sve je kulminiralo kada je pomenuti korisnik napisao da bi Kneževića, ukoliko ne bi bilo kažnjivo, “stavio na takve muke da bi proklinjao dan kada se rodio”, kao i da bi ga tukao.