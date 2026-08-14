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Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević ponovo se našao na meti brutalnog vređanja i pretnji na Internetu.

Naime, korisnik Fejsbuka po imenu “Jovo Petrović", izvređao  je Kneževića, poručivši, između ostalog, da bi ga “stavio na takve muke da bi proklinjao dan kad se rodio”.

Ovo nije prvi put da je Knežević meta internet vređanja i pretnji.

Prijetnje Kneževiću su se intenzivirale nakon gostovanja u emisiji na podgoričkoj Adria televiziji, kao i nakon obraćanja povodom Dana sećanja na sve žrtve i prognane u zločinačkoj akciji Oluja u Mrkonjić gradu, 4. avgusta.

U objavi na Fejsbuku korisnik pod imenom “Jovo Petrović”, nazvao je Kneževića “bezbožnik koji je udario na Crkvu”. Međutim, on se tu nije zaustavio, već je nastavio sa brutalnim uvredama, a sve je kulminiralo kada je pomenuti korisnik napisao da bi Kneževića, ukoliko ne bi bilo kažnjivo, “stavio na takve muke da bi proklinjao dan kada se rodio”, kao i da bi ga tukao.

Petrović se, prenosi portal Adria, ni nakon ovih uvreda i pretnji nije zaustavio.

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