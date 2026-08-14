NEMAČKA NASTAVLJA DA NAORUŽAVA PRIŠTINU! Sklopili ugovor od 3 MILIONA EVRA za unapređenje kapaciteta KBS
U okviru bilateralne saradnje između tzv. Kosova i Nemačke, generalni sekretar Ministarstva odbrane Gafur Dugoli i nemački vojni ataše na tzv. Kosovu, potpukovnik Gvido Altendorf, potpisali su sporazum o projektu nemačke donacije KBS-u.
Prema saopštenju Ministarstva odbrane tzv. Kosova, vrednost projekta iznosi oko tri miliona evra, a cilj je unapređenje operativnih kapaciteta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), kako bi mogle da ispune svoju misiju.
- Ovaj projekat predstavlja nastavak projekata koji su do sada realizovani u okviru bilateralne saradnje između Republike Kosovo i Savezne Republike Nemačke - navodi se u saopštenju Ministarstva.
Dugoli je izrazio uverenje da će saradnja Berlina i Prištine biti nastavljena kroz druge projekte.
Kurir Politika/KosovoOnlajn