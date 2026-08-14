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U okviru bilateralne saradnje između tzv. Kosova i Nemačke, generalni sekretar Ministarstva odbrane Gafur Dugoli i nemački vojni ataše na tzv. Kosovu, potpukovnik Gvido Altendorf, potpisali su sporazum o projektu nemačke donacije KBS-u.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane tzv. Kosova, vrednost projekta iznosi oko tri miliona evra, a cilj je unapređenje operativnih kapaciteta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), kako bi mogle da ispune svoju misiju.

- Ovaj projekat predstavlja nastavak projekata koji su do sada realizovani u okviru bilateralne saradnje između Republike Kosovo i Savezne Republike Nemačke - navodi se u saopštenju Ministarstva.

Dugoli je izrazio uverenje da će saradnja Berlina i Prištine biti nastavljena kroz druge projekte.

Kurir Politika/KosovoOnlajn

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