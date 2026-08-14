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Blokaderi iz EXIT-a prave festival 18. septembra na okupiranom delu kiparske teritorije, čime su, po svemu sudeći, pokazali koliko su im zaista važni principi kojima se inače tako glasno kunu.

Ovim potezom zabili su nož u leđa našoj braći, zemlji i narodu koji su jedni od najiskrenijih i najposvećenijih boraca za teritorijalni integritet Srbije. Dok se godinama govori o solidarnosti, teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava, ovakav potez predstavlja direktno gaženje tih principa kada je reč o nama bliskom i bratskom narodu.

E, o takvim ljudima se radi! Njih očigledno nije briga ni za Srbiju, ni za Kosovo i Metohiju, ni za nama bratske zemlje. Kada se principi primenjuju selektivno, onda prestaju da budu principi i postaju samo sredstvo za političko i ideološko licemerje.