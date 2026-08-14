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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, na Graničnom prelazu Batrovci uhapsili su D. M. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin.

Postoje osnovi sumnje da je on izvršio navedeno krivično delo protiv civilnog stanovništva, na štetu članova dve porodice tokom juna 1999. godine u mestu Bec, opština Đakovica na AP KiM.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Na osnovu rešenja sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - veća za ratne zločine, određen mu je pritvor do 30 dana.

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