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Priča o festivalu NEXUS, koji blokaderi iz EXIT-a 18. septembra organizuju u zamku Kirenija na okupiranom severu Kipra, sada je stigla i do kiparskih medija, koji su otvorili pitanje ovog kontroverznog događaja.

Kiparska novinska agencija CNA objavila je da se planovi za održavanje festivala razmatraju diplomatskim kanalima Republike Kipar, dok je iz Ministarstva kulture potvrđeno da se ovim pitanjem bavi Ministarstvo spoljnih poslova.

Kako prenosi Politis, festival elektronske muzike NEXUS, koji organizuje EXIT u saradnji sa kompanijom koja posluje na okupiranom području, zakazan je za 18. septembar.

Izvor iz Ministarstva kulture rekao je za Kiparsku novinsku agenciju (CNA) da se planirani događaj "rešava diplomatskim putem preko Ministarstva spoljnih poslova“.

Kiparska vlada je već bila obaveštena o festivalu, prema informacijama objavljenim u sredu, piše Politis.

Kako prenosi Politis, organizatori su događaj promovisali pod sloganom "gde se istorija susreće sa budućnošću", navodeći zamak Kirenija kao mesto održavanja.

Podsetimo, blokaderi iz EXIT-a odlučili su da 18. septembra organizuju festival upravo na okupiranom delu kiparske teritorije, čime su još jednom pokazali koliko su njihova glasna zalaganja za teritorijalni integritet i međunarodno pravo zapravo selektivna.

Dok glasno govore o principima, sada su pokazali da su spremni da ih pogaze kada im to odgovara - i to na štetu naroda koji Srbiji pruža snažnu podršku u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta.