AKO SVE BUDE GOTOVO KAKO TREBA, JA ĆU U NOVEMBRU OBUČEN DA SKOČIM U SAVU! Hit izjava predsednika Vučića pri obilasku Ekspa - ministar Mali mu odgovorio
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali našalili su se tokom jutrošnjeg obilaska gradilišta kompleksa EXPO 2027, dok su razgovarali o rokovima za završetak radova, vatrometu i sadržajima koji se planiraju na tom prostoru.
Vučić je najpre pitao da li u kompleksu postoji fontana ili bazen u koji bi mogao da skoči ukoliko svi radovi budu završeni na vreme.
- Vi ovde pravite vatromet, a ima li negde neka fontana ili bazen? - pitao je Vučić.
Kada je dobio odgovor da bazena nema, rečeno mu je da je izgradnja vodenog parka planirana za 2028. godinu, iza stambenog kompleksa.
- Pusti 2028. godinu, meni treba do 1. decembra 2026. - odgovorio je Vučić.
"Ako sve bude gotovo, skačem u Savu"
Siniša Mali je zatim u šali predložio Savu kao najbolje rešenje, s obzirom na to da će se u blizini nalaziti i pristanište.
- Sava je najbolja - rekao je Mali.
Vučić je potom obećao da će, ukoliko radovi budu završeni u skladu sa planom, u novembru obučen skočiti u reku.
- Ako sve bude gotovo kako treba, ja ću u novembru obučen da skočim u Savu. Obećavam ljudima. Od radosti i sreće, baš me briga koliko je hladno - rekao je Vučić.
On je dodao da ga radovi na kompleksu svakodnevno u velikoj meri zaokupljaju.
- Toliko vas ovo obuzme i toliko vam pažnje oduzme na dnevnom nivou da ne možete ni da razumete - kazao je predsednik.
Mali se našalio da će biti pored Vučića ukoliko odluči da ispuni obećanje i skoči u Savu.
- Ovde je Sava, ti samo skoči, ja ću biti pored - rekao je Mali.
Vučić mu je uzvratio šalom:
- Dvaput bih se udavio čekajući tvoju pomoć.
Predsednik je potom razgovor vratio na uređenje prostora i još jednom zatražio da oko objekata bude posađeno više cveća, ocenjujući da planiranih 9.600 stabala nije dovoljan razlog da se odustane od dodatnih cvetnih površina.