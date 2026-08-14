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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali našalili su se tokom jutrošnjeg obilaska gradilišta kompleksa EXPO 2027, dok su razgovarali o rokovima za završetak radova, vatrometu i sadržajima koji se planiraju na tom prostoru.

Vučić je najpre pitao da li u kompleksu postoji fontana ili bazen u koji bi mogao da skoči ukoliko svi radovi budu završeni na vreme.

- Vi ovde pravite vatromet, a ima li negde neka fontana ili bazen? - pitao je Vučić.

Vučić na gradilištu Ekspo projekta Foto: Petar Aleksić

Kada je dobio odgovor da bazena nema, rečeno mu je da je izgradnja vodenog parka planirana za 2028. godinu, iza stambenog kompleksa.

- Pusti 2028. godinu, meni treba do 1. decembra 2026. - odgovorio je Vučić.

"Ako sve bude gotovo, skačem u Savu"

Siniša Mali je zatim u šali predložio Savu kao najbolje rešenje, s obzirom na to da će se u blizini nalaziti i pristanište.

- Sava je najbolja - rekao je Mali.

Vučić je potom obećao da će, ukoliko radovi budu završeni u skladu sa planom, u novembru obučen skočiti u reku.

- Ako sve bude gotovo kako treba, ja ću u novembru obučen da skočim u Savu. Obećavam ljudima. Od radosti i sreće, baš me briga koliko je hladno - rekao je Vučić.

On je dodao da ga radovi na kompleksu svakodnevno u velikoj meri zaokupljaju.

- Toliko vas ovo obuzme i toliko vam pažnje oduzme na dnevnom nivou da ne možete ni da razumete - kazao je predsednik.

Mali se našalio da će biti pored Vučića ukoliko odluči da ispuni obećanje i skoči u Savu.

- Ovde je Sava, ti samo skoči, ja ću biti pored - rekao je Mali.

Vučić mu je uzvratio šalom:

- Dvaput bih se udavio čekajući tvoju pomoć.

Predsednik je potom razgovor vratio na uređenje prostora i još jednom zatražio da oko objekata bude posađeno više cveća, ocenjujući da planiranih 9.600 stabala nije dovoljan razlog da se odustane od dodatnih cvetnih površina.

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