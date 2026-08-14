Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima putem Instagram profila "avucic" da veruju u svoje snove i istakao da, uprkos pokušajima da se zaustavi napredak zemlje, Srbija nastavlja da ide napred.

- Ako ne verujete u svoje snove, ništa ne možete da uradite. Bez obzira na to što su mnogi pokušali da me zaustave, nisu uspeli, nisu uspeli da zaustave napredak Srbije. Sanjajte velike snove, samo tako Srbija ide napred - poručio je predsednik Vučić.