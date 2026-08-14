Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima putem Instagram profila "avucic" da veruju u svoje snove i istakao da, uprkos pokušajima da se zaustavi napredak zemlje, Srbija nastavlja da ide napred.

- Ako ne verujete u svoje snove, ništa ne možete da uradite. Bez obzira na to što su mnogi pokušali da me zaustave, nisu uspeli, nisu uspeli da zaustave napredak Srbije. Sanjajte velike snove, samo tako Srbija ide napred - poručio je predsednik Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaAKO SVE BUDE GOTOVO KAKO TREBA, JA ĆU U NOVEMBRU OBUČEN DA SKOČIM U SAVU! Hit izjava predsednika Vučića pri obilasku Ekspa - ministar Mali mu odgovorio
WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.24.02.jpeg
PolitikaMiletić i Obradović o stanju na Kosovu i Metohiji: "Ono što se danas dešava srpskom narodu na KiM ne može da bude normalizovano ćutanjem"
524075_260814.02_38_26_03.Still001.jpg
NovčanikVučić potvrdio kada ležu pare na račune, prijave počinju 7. septembra: Prvo isplata velike pomoći penzionerima, zatim i svim punoletnim građanima
drustvo-pomoc-drzave-foto-ana-paunkovic-shutterstock copy.jpg
PolitikaDOK JE TADIĆ BIO NA VLASTI TO NIJE BIO PROBLEM: O ovome je govorio predsednik Vučić - Skretanje vodotoka Ibra prvi put traženo još 2010. godine!
Ibar (1).JPG