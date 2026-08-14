Politika
EVO KOLIKO SE TAČNO BLOKADERA OKUPILO U VALJEVU: Policija pronašla palice i gas maske! (FOTO)
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Dugo su blokaderi najavljivali večerašnji skup u Valjevu, ali su doživeli još jedan poraz.
Ukupno ih se okupilo 2.392!
Foto: Kurir
Ispred Valjevske gimnazije, preciznim brojanjem u 19.29 časova ustanovljeno je prisustvo 2.372 blokadera, a na Gradskom trgu, gde je većina blokaderskih štandova uklonjena, prisutno je oko 20 blokadera. Dakle ukupno 2.392.
Foto: Kurir
Jasno je da su organizatori očekivali mnogo, mnogo više, ali je takođe jasno da narod ne želi blokadere.
U toku je formiranje kolone za početak protestne šetnje.
Saobraćaj je blokiran.
Policija je kod više blokadera pronašla palice, sprejeve, noževe, gas maske...
Inače, skupu prisustvuju i Vladan Đokić, Srđan Milivojević, Vladimir Štimac...
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