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Dugo su blokaderi najavljivali večerašnji skup u Valjevu, ali su doživeli još jedan poraz.

Ukupno ih se okupilo 2.392!

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Foto: Kurir

Ispred Valjevske gimnazije, preciznim brojanjem u 19.29 časova ustanovljeno je prisustvo 2.372 blokadera, a na Gradskom trgu, gde je većina blokaderskih štandova uklonjena, prisutno je oko 20 blokadera. Dakle ukupno 2.392.

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Foto: Kurir

Jasno je da su organizatori očekivali mnogo, mnogo više, ali je takođe jasno da narod ne želi blokadere.

U toku je formiranje kolone za početak protestne šetnje.

Saobraćaj je blokiran.

Policija je kod više blokadera pronašla palice, sprejeve, noževe, gas maske...

Inače, skupu prisustvuju i Vladan Đokić, Srđan Milivojević, Vladimir Štimac...

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