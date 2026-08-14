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Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je danas u vremenu od 19.00 do 22.50 časova, u Valjevu održano neprijavljeno javno okupljanje u organizaciji studenata u Valjevu, pod nazivom "Godinu dana bez pravde - Valjevo pamti".

U piku održavanja ovog neprijavljenog javnog okupljanja, na području grada Valjeva, bilo je prisutno oko 3.500 građana, koji su u Valjevo pristigli sa teritorije cele Republike Srbije.

Pre, za vreme i tokom održavanja javnog okupljanja u službene prostorije PU Valjevo, dovedeno je 11 lica, zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o ličnoj karti. Kod lica su pronađene teleskopske palice, noževi, elektrošoker, sprej doze suzavca, maske za skrivanje lica, zaštitne maske, kacige i prsluci, kao i radio uređaji.

Tokom trajanja javnog okupljanja učesnica protesta D.H. teleskopskom palicom napala je građanku N.P.

Protiv učesnice protesta D.H. će nakon konsultacije sa dežurnim VJT u Valjevu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu propisano članom 344a KZRS.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, preduzelo je mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine i apeluje još jednom da se javna okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom, kaže se u saopštenju MUP Srbije.

Kako saznajemo, Dijana Hrka je palicom napala aktivistkinju SNS Nedu Perić.

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