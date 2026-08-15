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Na sinoćnjem neprijavljenom blokaderskom skupu u Valjevu ponovo su zabeležene scene nasilja i pokušaja linča neistomišljenika.

Iako su se okupili da obeleže godišnjicu navodne policijske brutalnosti, ponovo su zaustavljana kola puna hladnog i hemijskog oružja na prilazima gradu, zabeležen je pokušaj linča jednog čoveka koji je kolima pokušao da prođe ulicom, a na kraju je i Dijana Hrka snimljena kako sa palicom u rukama juri simpatizerku SNS.

U jednom trenutku blokaderi su, po do sada već dobro oprobanom receptu, digli paniku da je neko pregažen kolima. Ispostavilo se na kraju da je jedan gospodin negodovao zbog blokiranog puta, zbog čega je na kraju bio gotovo linčovan od strane okupljenih blokadera.

MUP o blokaderskom skupu u Valjevu

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je na neprijavljenom javnom okupljanju koje je u Valjevu održano od 19.00 do 20.50 časova u piku događaja bilo prisutno oko 3.500 građana, koji su u taj grad stigli sa teritorije cele Srbije, kao i da je tokom okupljanja privedeno 11 osoba.

U saopštenju se precizira da su kod osoba koje su za vreme trajanja skupa pod nazivom "Godinu dana bez pravde - Valjevo pamti" dovedene u PU Valjevo pronađene teleskopske palice, noževi, elektrošoker, sprej doze suzavca, maske za skrivanje lica, zaštitne maske, kacige i prsluci, kao i radio uređaji.

00:37 Šta je policija pronašla kod blokadera u Valjevu Izvor: Kurir

Na teret im se stavljaju prekršaji iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o ličnoj karti.

Dodaje se da je tokom trajanja javnog okupljanja učesnica protesta D. H. teleskopskom palicom napala građanku N. P.

Protiv D. H. će nakon konsultacije sa dežurnim VJT u Valjevu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Kako se navodi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, preduzelo je mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine i apeluje još jednom da se javna okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom.