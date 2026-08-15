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Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi i sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

Posle više od godinu i po dana maltretiranja koje su sprovodili blokaderi na čelu sa Vladanom Đokićem, ovaj rezultat ne čudi nikoga.

Pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio je između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, a sada vidimo prave rezultate rada Đokića i političkog delovanja blokaderskih "studenata".

Foto: Jakov Milošević, Beta Milan Obradović

Na ovogodišnjoj listi top 10 svetskih univerziteta su i Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh).

U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat.

Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu.

Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu.

Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600.

Sveučilište u Zagrebu zadržalo je prošlogodišnji plasaman u grupi od 601. do 700. mesta.

Pad i na drugim listama

Prema poslednjem istraživanju CWUR iz 2025. godine, BU se nalazio na 387. mestu ovog prestižne liste, dok je 2021. kada je Đokić prvi put izabran za rektora, bio na 348 mestu i od tada svake godine beleži stabilan pad na ovoj rang listi.

Za razliku od drugih istraživanja, rangiranje CWUR se ne fokusira samo na naučne rezultate i podatke koje dostavljaju sami fakulteti, već na sam kvalitet obrazovanja i uspeh koji postižu svršeni studenti Univerziteta, ali i uticaj koji imaju u globalnom poslovnom svetu.