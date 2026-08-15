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Godinu dana kasnije, prizori sa blokaderskih skupova u Valjevu kao da se ponavljaju. Snimci prošlogodišnjeg nasilja i danas podseća na scene sa ulica ovog grada - od sukoba i divljanja do napada na policiju i prostorije Srpske napredne stranke.

A ni ovogodišnja slika nije mnogo drugačija.

Najpre je javnost potresao napad na aktivistkinju SNS Nedu Perić, koju je, prema dostupnim snimcima i svedočenjima, vređala, a potom motkom jurila Dijana Hrka. Usledio je i napad na novinarku Branku Lazić, dok je policija kod vlasnika automobila šabačkih registarskih oznaka, koji je krenuo na blokaderski skup u Valjevu, pronašla palice, sprejeve, noževe i gas-maske.

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Foto: Screenshot

Podsetimo, upravo je Valjevo prošle godine bilo poprište brutalnih scena. Blokaderi su tada palili prostorije SNS, kamenicama gađali policajce i pravili haos na ulicama.  

Godina je prošla, ali se matrica nije promenila. I dalje su tu uvrede, pretnje, nasrtaji, agresija i nasilje, o čemu svedoči video ispod.

Valjevo pamti nasilje blokadera, a ovogodišnji događaji pokazuju da se od takve politike očigledno nije odustalo.

Ove događaje komentarisao je i advokat i član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović na Instagramu.

- Galerija likova koja se pojavila na ulicama Novog Sada i Valjeva prilikom satanističkih obeležavanja nasilja kog su prošle godine sprovodili, najbolji je pokazatelj kakvi šizofreni likovi predstavljaju lažne studente i njihovu listu. Delovalo je kao da je neko izgubio ključ od ludnice - izjavio je Đukanović.

 Kurir Politika

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