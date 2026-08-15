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Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali istakao je danas da mu je porazn, tužna i zabrinjavajuća činjenica da je Beogradski univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, pao na Šangajskoj listi, tako da se sada nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

- Laži N1 i Nove S očigledno nisu uspele da ubede one koji odlučuju o rangiranju Univerziteta. Ovo je direktna posledica svega onoga što su tokom prošle i ove godine radili blokaderi i rektor Univerziteta Vladan Đokić. Umesto da se rektor bori za bolje i kvalitetnije obrazovanje, on je ušao u politiku i uspeo da za samo godinu dana, u oblasti koja je njegova, uništi ugled i kredibilitet Univerziteta, da nam uništi sistem obrazovanja i naše fakultete - istakao je ministar.

On je potom istakao da to dovoljno govori o tome kako bi nam uništili zemlju kada bi došli na vlast.

- Ako su uspeli da za samo godinu dana ovo urade u oblasti kojom se bave i u kojoj su stručni, zamislite kako bi nas unazadili i ugrozili stabilnost dinara, investicioni kreditni rekting, zaustavili investicije, plate i penzije… Kada su vam od vašeg posla i nauke važnije političke ambicije - ovo je rezultat. I zato pitam - da li će zbog političkih ambicija jednog čoveka odgovarati mladi ljudi i ceo naš sistem obrazovanja? Moramo da nastavimo da se borimo za bolje obrazovanje i da vratimo Univerzitetu u Beogradu ugled i položaj koji mu pripada - zaključio je Mali.