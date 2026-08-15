Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je jutros štandove Srpske napredne stranke širom Beograda, gde je u razgovoru sa građanima i aktivistima poručila da je Srbija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem , pre godinu dana odbranila svoje institucije i demokratiju od blokaderskog terora i nasilja.

- Ovog jutra obišla sam naše štandove širom Beograda - Ledine, Surčin, Blok 44, Ripanj. Želim da se zahvalim našim članovima i aktivistima koji neumorno rade i svakodnevno su na ulicama Beograda kako bi razgovarali sa građanima, predstavili sve ono što smo zajedno uradili i čuli od građana šta su njihovi problemi i šta još treba da uradimo. Posebno mi je drago što sam i sama imala priliku da upoznam ljude koji pružaju podršku našem predsedniku Aleksandru Vučiću, šalju mu pozdrave i najbolje želje celoj porodici Vučić, da pružim ruku i lično zahvalim onima koji se nisu uplašili blokaderskog nasilja i nisu prihvatili njihovu politiku mržnje i podela. Ujedinjeni, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, možemo sve - kazala je predsednica Skupštine.