"KRENUO JE U GOLI TEROR NA SEVERU" Jezivo upozorenje stiglo iz Mitrovice: Kurtiju je ovo prilika da se završi priča sa Srbima!
Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović ocenio je da se šest godina od dolaska Aljbina Kurtija na čelo privremenih prištinskih institucija život Srba na Kosovu i Metohiji sveo na hapšenja i proterivanja. Milović je, govoreći o položaju srpskog stanovništva, posebno ukazao na nedavni napad na Nenada Raškovića iz Drijena kod Zubinog Potoka, kao i na brojne ranije zločine nad Srbima koji nisu dobili sudski epilog.
On je rekao da nedavno nanošenje teških telesnih povreda i lomljenje rebara Nenadu Raškoviću iz Drijena kod Zubinog Potoka govori u kakvim uslovima žive Srbi na KiM i podsetio da su brojni zločini prema Srbima, poput ubistva 14 žetelaca u Starom Grackom pre 27 i dece u Bistrici pre 23 godine prošli nekažnjeno.
- I sa Nenadom Raškovićem će tako da prođe. Brinu ćutanje i pasivnost međunarodne zajednice. Euleks i Kfor daju samo saopštenja i pozivaju obe strane na uzdržanost iako samo jedna strana tuče i prebija - rekao je Milović.
Ističe da je Srpska lista ukazivala na tešku situaciju međunarodnoj zajednici, kao i da je on lično razgovarao i sa komandantom Kfora i ambasadorima u Prištini.
- Šest godina vladavine Aljbina Kurtija se svelo na hapšenje i proterivanje Srba. Ne samo da se nisu vratili proterani 1999. godine, već i sada Srbi napuštaju ove prostore. Blizu 20 odsto Srba sa severa je otišlo jer ne vide perspektivu, ne osećaju se sigurnim i brinu ih sledeći potezi Prištine - rekao je Milović.
Ocenio je i da je Kurtiju haos u Prištini dobro došao, jer on nema šta da ponudi u ekonomskom smislu.
- Krenuo je u goli teror na severu. Za šest godina nijedno radno mesto nije otvorio samo polcijske baze na severu. Haotično stanje u Prištini mu odgovora i ovo mu je prilika da se završi priča sa Srbima, jer se jedna trećina proteranih nije vratila, a ostali traže osnovna ljudska i demokratska prava zagarantovana brojnim konvencijama. I to ne možemo da dobijemo, a sve to blagonaklono gledaju Euleks, Unmik, Kfor - zaključio je Milović.
Kurir.rs/Prva