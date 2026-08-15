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Potpredsednik Srpske liste Dragiša Milović ocenio je da se šest godina od dolaska Aljbina Kurtija na čelo privremenih prištinskih institucija život Srba na Kosovu i Metohiji sveo na hapšenja i proterivanja. Milović je, govoreći o položaju srpskog stanovništva, posebno ukazao na nedavni napad na Nenada Raškovića iz Drijena kod Zubinog Potoka, kao i na brojne ranije zločine nad Srbima koji nisu dobili sudski epilog.

On je rekao da nedavno nanošenje teških telesnih povreda i lomljenje rebara Nenadu Raškoviću iz Drijena kod Zubinog Potoka govori u kakvim uslovima žive Srbi na KiM i podsetio da su brojni zločini prema Srbima, poput ubistva 14 žetelaca u Starom Grackom pre 27 i dece u Bistrici pre 23 godine prošli nekažnjeno.

- I sa Nenadom Raškovićem će tako da prođe. Brinu ćutanje i pasivnost međunarodne zajednice. Euleks i Kfor daju samo saopštenja i pozivaju obe strane na uzdržanost iako samo jedna strana tuče i prebija - rekao je Milović.

Ističe da je Srpska lista ukazivala na tešku situaciju međunarodnoj zajednici, kao i da je on lično razgovarao i sa komandantom Kfora i ambasadorima u Prištini.

- Šest godina vladavine Aljbina Kurtija se svelo na hapšenje i proterivanje Srba. Ne samo da se nisu vratili proterani 1999. godine, već i sada Srbi napuštaju ove prostore. Blizu 20 odsto Srba sa severa je otišlo jer ne vide perspektivu, ne osećaju se sigurnim i brinu ih sledeći potezi Prištine - rekao je Milović.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Ocenio je i da je Kurtiju haos u Prištini dobro došao, jer on nema šta da ponudi u ekonomskom smislu.

- Krenuo je u goli teror na severu. Za šest godina nijedno radno mesto nije otvorio samo polcijske baze na severu. Haotično stanje u Prištini mu odgovora i ovo mu je prilika da se završi priča sa Srbima, jer se jedna trećina proteranih nije vratila, a ostali traže osnovna ljudska i demokratska prava zagarantovana brojnim konvencijama. I to ne možemo da dobijemo, a sve to blagonaklono gledaju Euleks, Unmik, Kfor - zaključio je Milović.