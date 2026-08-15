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Da li je na Kosovu i Metohiji na delu novi talas institucionalnog pritiska i zastrašivanja Srba? Brutalno prebijanje Nenada Raškovića ponovo otvara pitanje: da li se nasiljem, pritiscima i sistemskom diskriminacijom stvara atmosfera u kojoj srpski narod više ne vidi budućnost na svojim ognjištima?

Koji su mehanizmi pritiska koji podstiču iseljavanje Srba? Ko stoji iza njih i zašto međunarodna zajednica, uprkos brojnim upozorenjima, često ostaje samo na praćenju situacije? I najvažnije, šta Beograd može da uradi na diplomatskom planu i gde su granice međunarodnog pritiska?

O brutalnom slučaju Nenada Raškovića, položaju Srba na KiM i mogućim potezima Srbije, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorili su Bratislav Jugović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, Veselin Šljivančanin, pukovnik u penziji, Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Đokica Stanojević, Nekadašnji predsednik Skupštine opštine Đakovica.

- I pre i nakon ovog slučaja vidimo kontinuitet institucionalnog i fizičkog nasilja koje Priština sprovodi, posebno nad Srbima na severu Kosova. Sever za Aljbina Kurtijapredstavlja nedovršen posao. Nije uspeo da slomi otpor Srba, da ih natera da prihvate takozvanu državu Kosovo, niti je uspeo da u potpunosti militarizuje sever, jer mu nedostaje stalno prisustvo takozvanih "kosovskih snaga bezbednosti" - rekao je Drecun.

Foto: Kurir Televizija

KFOR menja raspored snaga

Drecun upozorava da bi najavljene promene u rasporedu KFOR-a mogle imati značajne posledice po bezbednost na severu Kosova i Metohije.

- Sever je mesto gde je najprisutnija država Srbija i gde je najsnažniji srpski otpor politici Prištine. Situacija je počela da zabrinjava pre nekoliko meseci, kada je KFOR, odnosno NATO, saopštio da će izvršiti reorganizaciju i optimizaciju svog rasporeda i angažovanja, uz smanjenje broja pripadnika na nivo od pre 2023. godine, odnosno na oko 3.000 do 3.500 ljudi. Kao obrazloženje navedeno je poboljšanje bezbednosne situacije i procena da su takozvane "kosovske bezbednosne institucije" sposobnije. Tada je već bilo jasno da se ide u pravcu koji je suprotan mandatu KFOR-a, koji proizilazi iz Rezolucije 1244, odnosno da se deo nadležnosti prenosi na te institucije - kaže on.

Šljivančanin je osudio brutalno prebijanje Nenada Raškovića i ukazao na izostanak reakcije međunarodne zajednice.

- Ovaj zločin koji se dogodio ovih dana, nažalost, samo je jedan u nizu. Čoveka strahota hvata kada vidite da neko ko živi u malom selu, brine o svojoj kući i bori se za svoj opstanak, može da bude tako brutalno pretučen i povređen od ljudi koji sebe nazivaju policijom. Teško je zamisliti veći vandalizam, zločin i teror od toga. A međunarodna zajednica uporno ćuti - istakao je.

Veselin Šljivančanin Foto: Kurir Televizija

- Mislim da ćute zato što po svaku cenu žele da ostvare svoj cilj, a to je da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Istovremeno, KFOR je, prema Rezoluciji 1244, trebalo da obezbedi mir i stabilnost za sve ljude na Kosovu i Metohiji. Međutim, postavlja se pitanje koliko se Srba zaista vratilo. Nažalost, veoma malo. Postoje i drugi primeri koji pokazuju da se stvara atmosfera straha. Ako ne može da se sprovede veliki egzodus, onda se pojedinačnim slučajevima nasilja i zastrašivanja postiže da ljudi sami počnu da odlaze. Cilj je da se broj Srba svede na minimum, pa da se potom kaže da ih na Kosovu i Metohiji gotovo i nema - naveo je.

Stanojević je ocenio da brojni sporazumi nisu doneli očekivanu bezbednost i povratak Srba na Kosovo i Metohiju.

- Od samog početka prema srpskom narodu imamo prevare, laži, podmetanja i podele. Od Kumanovskog sporazuma, kojim je predviđeno prisustvo 1.000 pripadnika naših snaga i dolazak međunarodnih snaga koje treba da obezbede mir i sigurnost na Kosovu i Metohiji za sve, i Srbe i Albance, od toga, po mom mišljenju, nije ostalo gotovo ništa. Govori se o bezbednosti pod KFOR-om i zapadnim snagama, a istovremeno je veliki broj Srba proteran sa Kosova i Metohije. Postavlja se pitanje: koji je sporazum Srbima zaista garantovao slobodu, bezbednost i pravo na povratak - rekao je.

Đokica Stanojević, nekadašnji predsednik Skupštine opštine Đakovica Foto: Kurir Televizija

- Nijedan, rekao bih. Već 25 godina mnogi Srbi ne mogu da se vrate u svoje kuće. Toliko dugo se urušava dostojanstvo srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije, dok zapadna Evropa sve to posmatra. To nisu događaji koji su se dešavali negde daleko i koje niko nije mogao da vidi. Srpske kuće su rušene, manastiri su paljeni i uništavani, uključujući i one koji su ranije bili zaštićeni. U Đakovici su postojali pokušaji zaštite svetinja, ali nakon povlačenja snaga koje su ih čuvale, došlo je do njihovog uništavanja - nastavio je.

Diplomatija kao jedino oružje

Na pitanje kojim mehanizmima može da se spreči maltretiranje i ugrožavanje Srba na Kosovu i Metohiji, za Kurir televiziju, Jugović je odgovorio:

- Jedino "naoružanje" na koje mi možemo da računamo jeste diplomatija. Svako drugo naoružanje ne bi donelo dobro ni nama ni drugoj strani. Činjenica je da Evropska unija nema kapacitet da kreira sporazum koji bi dao konkretne rezultate i doneo napredak ljudima na Kosovu i Metohiji, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Ali postoji još jedna činjenica o kojoj se malo govori. Ne mogu se granice na Balkanu menjati tako što će Kosovo postati nezavisna država, a Republika Srpska ostati u sastavu Bosne i Hercegovine.

Bratislav Jugović Foto: Kurir Televizija

- Mislim da upravo zbog toga postoji određena bojazan da bi Srbija mogla da ojača svoje veze sa Banjalukom. Primećujemo da su odnosi sa Vašingtonom sve bolji i mislim da bi sporazum u kojem bi učestvovali i Vašington i Moskva mogao da donese određene rezultate. Evropa sama ima veliki broj problema i teško može da rešava ovako složena pitanja na Balkanu.Što se tiče našeg naroda na Kosovu i Metohiji, uprkos svim stradanjima kroz koja je prošao, srpski narod i pravoslavlje nisu proterani sa tog prostora. Imali smo pogrom 2004. godine i brojna druga stradanja, ali je srpski narod ipak opstao. To su činjenice koje ne smemo da zanemarimo - za emisiju "Puls Srbije vikend", zaključio je Jugović.

02:47 "SEVER JE NEDOVRŠEN POSAO ZA KURTIJA!" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o pritisku i ćutanju međunarodne zajednice: "Jedino oružje koje imamo je diplomatija" Izvor: Kurir televizija

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