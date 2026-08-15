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Više o ovoj temi, za emisiju "Puls Srbije vikend", govorili su Bratislav Jugović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove.

Rezultati Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi ponovo su otvorili polemiku o stanju na univerzitetu i posledicama višemesečnih blokada. Na pitanje da li je za takav rezultat odgovorna i politika aktuelnog rukovodstva, Drecun je izneo oštre kritike na račun rektora Đokića.

- On nije političar, ali se krije iza funkcije rektora i bavi se političkim aktivnostima. Jedno je biti političar u pokušaju, a drugo političar. On zloupotrebljava položaj na kojem se nalazi. Rektor je državnog univerziteta, prima platu iz državnog budžeta, a istovremeno blokira rad tog univerziteta i omogućava stvaranje blokaderskih uporišta na fakultetima. Sada ulazi i u političke aktivnosti, pitanje je samo šta će od toga biti - rekao je Drecun.

Narodni poslanik Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Kritike na račun univerziteta

On je ocenio da deo profesora, na čelu sa Đokićem, snosi odgovornost za stanje na univerzitetu i uticaj na mlade.

- Đokić je, po mom mišljenju, jedan od najodgovornijih za urušavanje našeg univerziteta. Ali nije on jedini. Tu je čitav niz profesora. To je, po mom mišljenju, ista ekipa koja radi na rasturanju države i koja godinama utiče na mlade ljude na fakultetima. Postavlja se pitanje šta im govore i kako utiču na njih kada ti mladi ljudi dolaze u situaciju da ruše sopstvenu državu i sopstvenu budućnost. Rušiš državu u kojoj živiš i u kojoj treba da gradiš svoju budućnost. A onda se postavlja pitanje zašto njihove aktivnosti podržavaju iz Zagreba, Sarajeva ili Prištine. Mladi ljudi bi trebalo da se zapitaju zbog čega dobijaju takvu podršku i da li je sa tim nešto pogrešno - istakao je.

Jugović je poručio da bi država trebalo da nagrađuje uspešne učenike stipendijama i omogući im da sami biraju gde će nastaviti školovanje.

- U 21. veku, zar nije normalno da dobar đak dobije stipendiju koju može da koristi na univerzitetu koji sam izabere? Da li će to biti Beogradski univerzitet, neki drugi univerzitet ili, recimo, Univerzitet Svetog Save koji treba da se osnuje - to je njegov izbor. Ako je bio dobar đak i vredno radio, država treba da ga nagradi stipendijom. Država je tu da pomogne studentu, a ne pojedincima na univerzitetu koji možda imaju neke druge namere - kaže on.

Bratislav Jugović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Foto: Kurir Televizija

- Njima nije namera da unaprede obrazovni sistem, već da taj sistem iskoriste za to da sutra oni sa takvim idejama, razmišljanjima i planovima vode državu, iako nemaju nikakav konkretan plan. Osim nasilja i pretnji. U politici imate dve discipline - trku na 100 metara i maraton. Trka na 100 metara brzo se završi, a i slavlje pobednika kratko traje. Onaj ko trči maraton, međutim, mora da traje dugo. Ako to prevedemo na politički teren, nema ozbiljne političke scene bez političkih stranaka. Frontovi, pokreti, grupe građana i udruženja - sve je to, slikovito rečeno, ušećerena priča. A ono što je ušećereno, to se istopi u vodi, a kamoli pod temperaturom. A temperatura u politici zove se pritisak - za Kurir televiziju, objasnio je Jugović.

03:03 "REKTOR SE KRIJE IZA FUNKCIJE, A BAVI SE POLITIKOM" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" oštro o Đokiću i stanju na fakultetima: "Tu je čitav niz profesora" Izvor: Kurir televizija

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