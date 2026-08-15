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Nakon što su objavljeni podaci o padu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, Vladan Đokić nije našao za shodno ni da za blokaderske medije govori o tom poraznom rezultatu njegovog blokaderskog delovanja.

Podsećamo, Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi i sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

Pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio je između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, a sada vidimo prave rezultate rada Đokića i političkog delovanja blokaderskih "studenata".

Vladan Đokić nije hteo da odgovori na poziv "Danasa" i da komentariše ovaj rezultat, dok se sa Univerziteta izgleda prave da se ništa nije dogodilo, pošto su za taj medij odgovorili da "kontinuitet plasmana na Šangajskoj listi potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost Univerziteta u Beogradu."

Ovo ćutanje je u direktnoj suprotnosti sa načinom na koji predsednik Vučić komunicira sa narodom, odgovarajući na sva pitanja i zahteve, da ne govorimo o činjenici da je pokrenut poseban portal "Ko si bre ti", samo zato da bi svi građani mogli da mu se požale na ono što ih muči.

Na ovogodišnjoj listi top 10 svetskih univerziteta su i Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh).

U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat.

Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu.

Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu.

Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600.