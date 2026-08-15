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- Stub svakog društva jeste obrazovanje. Svako ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Time su se vodile sve vlade u Srbiji od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer, pa do danas. Uložili smo ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu. Izgrađena su četiri naučno-tehnološka parka, osnovana tri nova naučna instituta, mnogi fakulteti različitih univerziteta dobili su nove zgrade, izradili smo JISP - sistem koji prati razvojni put svakog učenika, a kasnije i studenta... - istakla je ona na društvenoj mreži X.

Dodaje da je naš najveći univerzitet, Univerzitet u Beogradu, prebrodio svašta, ali političara na poziciji rektora Vladana Đokića ne uspeva da prebrodi.

- Tako to biva kada politiku i sopstvene interese stavite ispred obrazovanja, kada studente, najveći motor razvoja jedne države koristite za vaše jeftine političke ambicije. Blokada fakulteta da bi se nekako dokopali vlasti na ulici dovela je do sunovrata obrazovanja. Danas smo se probudili u zemlji čiji je najveći univerzitet na Šangajskoj listi dodatno pao i nalazi se između 501. i 600. mesta, što je samo posledica svega što blokaderi gotovo dve godine rade. Nažalost, ovo verovatno neće biti kraj, jer će se naši univerziteti teško oporaviti od nerada i javašluka koji je Ðokić uveo kao pravilo - naglasila je ona, i dodala: