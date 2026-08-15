UNIVERZITET JE PREBRODIO SVAŠTA, ALI POLITIČARA NA POZICIJI REKTORA NEĆE USPETI: Ana Brnabić o poraznoj vesti i padu visokoškolske ustanove na Šangajskoj listi
Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se nakon što je objavljena porazna vest da je Univerzitet u Beogradu, pod vođstvom Vladana Đokića i blokadera "studenata", pao na Šangajskoj listi.
- Stub svakog društva jeste obrazovanje. Svako ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Time su se vodile sve vlade u Srbiji od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer, pa do danas. Uložili smo ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu. Izgrađena su četiri naučno-tehnološka parka, osnovana tri nova naučna instituta, mnogi fakulteti različitih univerziteta dobili su nove zgrade, izradili smo JISP - sistem koji prati razvojni put svakog učenika, a kasnije i studenta... - istakla je ona na društvenoj mreži X.
Dodaje da je naš najveći univerzitet, Univerzitet u Beogradu, prebrodio svašta, ali političara na poziciji rektora Vladana Đokića ne uspeva da prebrodi.
- Tako to biva kada politiku i sopstvene interese stavite ispred obrazovanja, kada studente, najveći motor razvoja jedne države koristite za vaše jeftine političke ambicije. Blokada fakulteta da bi se nekako dokopali vlasti na ulici dovela je do sunovrata obrazovanja. Danas smo se probudili u zemlji čiji je najveći univerzitet na Šangajskoj listi dodatno pao i nalazi se između 501. i 600. mesta, što je samo posledica svega što blokaderi gotovo dve godine rade. Nažalost, ovo verovatno neće biti kraj, jer će se naši univerziteti teško oporaviti od nerada i javašluka koji je Ðokić uveo kao pravilo - naglasila je ona, i dodala:
- Sinoć je političar na poziciji rektora Vladan Đokić bio u Valjevu, preksinoć u Novom Sadu, cele 2025. godine NIJE UŠAO U KANCELARIJU. Žao mi je što je političar Đokić morao da uništi Univerzitet u Beogradu kako bi građani Srbije, crno na belo, videli šta su blokaderi i on uradili od našeg društva i šta bi tek uradili od Srbije. Posle blokadera kamen na kamenu ne ostaje. I na sve ovo - nema odgovora. Ðokić pokazuje dodatnu bahatost time što ne odgovara na pozive medija da kaže nešto o ovome, da objasni, da preuzme odgovornost. Puna im usta odgovornosti, samo nikako od sebe da krenu.