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Vlada Srbije razrešila je profesora Nebojšu Bojovića sa mesta predsednika, a Vladana Đokića sa mesta člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Istovremeno je razrešen i profesor Dejan Filipović sa mesta v.d. predsednika Upravnog odbora Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

- Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu prof. dr Nebojša Bojović, predsednik, prof. dr Vladan Đokić, član - navodi se u rešenju objavljenom u petak u Službenom glasniku.

Najnovijim podaci Vlade Srbije pokazuju da su oni koji su najglasniji u optuživanju države za korupciju, zapravo koliko do juče bili deo tog "korumpiranog" istog sistema i iz njega izvlačili ozbiljne apanaže - sve dok sa tih funkcija nisu smenjeni, jer ostavke sami očigledno nikada nisu hteli da podnesu.

Ovakva vest naišla je i na osuđujuće komentare na društvenim mrežama, pa je tako jedan od korisnika društvene mreže Iks napisao:

- Dakle do juče bukvalno, vođe blokadera su bili deo upravnih odbora i uzimali ozbiljnu apanažu za to. Dakle oni koji pričaju "ruke su vam krvave" "korumpirani sistem" "horor i užas" su koliko do juče bili deo sistema i zarađivali od toga ne male pare. I smenjeni su, nisu dali ostavke. Ološ! - naveo je profil na Iksu.