Politika
KOD BLOKADERA SE VIŠE NE ZNA NI KO PIJE NI KO PLAĆA Preleće ko gde stigne, ni principa ni logike! Glavna konkurentkinja Marinike obišla ceo opozicioni spektar
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Na blokaderskoj sceni ponovo se postavlja pitanje – gde su granice političkih principa i doslednosti?
Pokrajinska poslanica Pokreta slobodnih građana Svetlana Kozić, koju mnogi smatraju glavnom konkurentkinjom Marinike Tepić, rešila je izgleda da obiđe gotovo ceo opozicioni politički spektar.
Od Dosta je bilo Saše Radulovića, preletela preko Vuka Jeremića i Narodne stranke, pa sve do PSG-a Pavla Grbovića.
A principi? Pa, izgleda da su ostali negde usput. Verovatno na nekoj od prethodnih partijskih adresa.
Jer kada neko promeni toliko političkih društava, a svaki put bi trebalo da ostane dosledan, ostaje logično pitanje šta se zapravo menja – politika ili samo ekipa oko nje?
Pokrajinska poslanica Pokreta slobodnih građana Svetlana Kozić
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