ZAMOLILI VUČIĆA ZA ULICU, DOBILI DVE - ZA SAMO NEKOLIKO DANA! Rečeno - učinjeno: Predsednik po ko zna koji put održao reč- meštani spremili trpezu, deca uživaju
Rečeno - učinjeno! Kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s narodom nešto kaže - čvrsto drži do svoje reči...
Na svojoj koži to su najbolje osetili meštani koji su predsednika Vučića, prilikom njegove posete manastiru Prohor Pčinjski, zamolili da dobiju ulicu u selu - i dobili su dve!
"Kad ste bili u manastiru Prohor Pčinjski, zamolili smo vas za put i za nekoliko dana dobili smo dve ulice u selu", kaže očigledno presrećni meštanin.
A koliko narodu znači to što im je predsednik učinio, vidi se po snimcima. Organizovali su slavlje nasred nove ulice - spremili trpezu u tu čast! Dobili su ono što im je bilo najpotrebnije... U roku od nekoliko dana!
Koliko tek deci znači novi asfalt, to je neprocenjivo. Sada konačno imaju gde da voze bicikle, a graja i osmesi mališana govore više od hiljadu reči.
Podsetimo, predsednik Vučić se i prethodnih dana išao u narod, za razliku od "elitista" iz fotelja. Poslednje što je obišao bili su jugoistok i jugozapad Srbije, gde je, kao i obično, slušao o problemima građana. Ali, ne samo da je slušao, već ih je i rešavao. Ovaj primer je samo jedan od mnogih gde je Vučić pokazao da drži reč.