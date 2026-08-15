Slušaj vest

Rečeno - učinjeno! Kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s narodom nešto kaže - čvrsto drži do svoje reči...

Na svojoj koži to su najbolje osetili meštani koji su predsednika Vučića, prilikom njegove posete manastiru Prohor Pčinjski, zamolili da dobiju ulicu u selu - i dobili su dve!

00:40 Vučić u poseti manastiru Prohor Pčinjski Izvor: Kurir

"Kad ste bili u manastiru Prohor Pčinjski, zamolili smo vas za put i za nekoliko dana dobili smo dve ulice u selu", kaže očigledno presrećni meštanin.

A koliko narodu znači to što im je predsednik učinio, vidi se po snimcima. Organizovali su slavlje nasred nove ulice - spremili trpezu u tu čast! Dobili su ono što im je bilo najpotrebnije... U roku od nekoliko dana!

00:27 Meštani slave novu ulicu Izvor: Kurir

Koliko tek deci znači novi asfalt, to je neprocenjivo. Sada konačno imaju gde da voze bicikle, a graja i osmesi mališana govore više od hiljadu reči.

00:17 Dobili novu ulicu, sad deca imaju gde da se voze Izvor: Kurir