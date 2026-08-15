Slušaj vest

Rečeno - učinjeno! Kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s narodom nešto kaže - čvrsto drži do svoje reči...

Na svojoj koži to su najbolje osetili meštani koji su predsednika Vučića, prilikom njegove posete manastiru Prohor Pčinjski, zamolili da dobiju ulicu u selu - i dobili su dve!

00:40
Vučić u poseti manastiru Prohor Pčinjski Izvor: Kurir

"Kad ste bili u manastiru Prohor Pčinjski, zamolili smo vas za put i za nekoliko dana dobili smo dve ulice u selu", kaže očigledno presrećni meštanin.

A koliko narodu znači to što im je predsednik učinio, vidi se po snimcima. Organizovali su slavlje nasred nove ulice - spremili trpezu u tu čast! Dobili su ono što im je bilo najpotrebnije... U roku od nekoliko dana!

00:27
Meštani slave novu ulicu Izvor: Kurir

Koliko tek deci znači novi asfalt, to je neprocenjivo. Sada konačno imaju gde da voze bicikle, a graja i osmesi mališana govore više od hiljadu reči.

00:17
Dobili novu ulicu, sad deca imaju gde da se voze Izvor: Kurir

Podsetimo, predsednik Vučić se i prethodnih dana išao u narod, za razliku od "elitista" iz fotelja. Poslednje što je obišao bili su jugoistok i jugozapad Srbije, gde je, kao i obično, slušao o problemima građana. Ali, ne samo da je slušao, već ih je i rešavao. Ovaj primer je samo jedan od mnogih gde je Vučić pokazao da drži reč.

Ne propustitePolitikaZAHVALNOST JEDNE MAJKE I POBEDA ZA ŽIVOT! "Vi ste najbolji predsednik", jecala je Jasmina čiji će sin Aleksandar dobiti skupi lek "arimoklomol" o trošku države
Aleksandar Vučić
InfoBizSrbija mora biti najbolji domaćin Expa! Nacionalni paviljon kao dragulj kompleksa, nezaustavljivo hrlimo u budućnost! Vučić poručio: Radićemo još intenzivnije
Aleksandar Vučić 1.jpg
Politika"BEZ OBZIRA NA TO ŠTO SU MNOGI POKUŠALI DA ME ZAUSTAVE, NISU USPELI" Vučić poslao snažnu poruku građanima: Sanjajte velike snove, samo tako Srbija ide napred
WhatsApp Image 2026-08-04 at 21.53.28 (2).jpeg
PolitikaAKO SVE BUDE GOTOVO KAKO TREBA, JA ĆU U NOVEMBRU OBUČEN DA SKOČIM U SAVU! Hit izjava predsednika Vučića pri obilasku Ekspa - ministar Mali mu odgovorio
WhatsApp Image 2026-08-14 at 10.24.02.jpeg