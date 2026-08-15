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"Đokić se i dalje ne oglašava na temu pada Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi. Otišao tetki po lek. Sad će da se vrati...", napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić na svom X nalogu nakon što je objavljena porazna vest da je Beogradski univerzitet pao na Šangajskoj listi.

- Umesto toga, dobili smo saopštenje univerziteta koje, verovali ili ne, glasi da ovo (pad na Šangajskoj listi): “predstavlja dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem kvaliteta naučnoistraživačkog rada, međunarodne saradnje i uslova za razvoj novih generacija istraživača”?!?!