IDENTIFIKOVAN OSUMNJIČENI ZA JEZIVE PRETNJE UPUĆENE MILANU KNEŽEVIĆU: Policija ga procesuirala zbog objave na Fejsbuku
Beranska policija identifikovala je i procesuirala osumnjičenog za vređanje poslanika Milana Kneževića na društvenoj mreži Fejsbuk.
„Postupajući po saznanjima iz medija, a povodom navoda o uvredljivom i pretećem sadržaju upućenom poslaniku u Skupštini Crne Gore Milanu Kneževiću putem društvenih mreža, službenici Uprave policije preduzeli su mere i radnje iz svoje nadležnosti, identifikovali lice koje je ostavilo predmetni komentar i procesuirali ga u skladu sa zakonom“, kazali su iz Uprave policije.
Kako navode, iako događaj nije bio prijavljen policiji, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, nakon saznanja o predmetnoj objavi, samoinicijativno preduzeli mere i radnje u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.
Tom prilikom, Milan Knežević je pozvan da u policijskim prostorijama, u svojstvu građanina, da obaveštenje povodom predmetnog događaja, što on nije učinio.
„U nastavku postupanja, lice koje je objavilo predmetni komentar identifikovano je u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Berane, koji su u službene prostorije doveli J. P. (41) iz Berana. Utvrđeno je da je J. P. na svom Fejsbuk nalogu objavio predmetni sadržaj kojim je vređao poslanika Milana Kneževića“, kažu iz UP.
Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te je protiv J. P. podneta prekršajna prijava zbog prekršaja iz člana 7, stav 1 Zakona o javnom redu i miru – vređanje drugog ili drsko ponašanje.
„Uprava policije poziva sve građane, uključujući javne funkcionere i nosioce javnih funkcija, da svaki događaj za koji smatraju da može predstavljati pretnju ili drugo protivpravno ponašanje, pre javnog objavljivanja, prijave policiji bez odlaganja, kako bi nadležni organi mogli pravovremeno i efikasno preduzeti mere i radnje iz svoje nadležnosti“, zaključuju iz Uprave policije u saopštenju.
Naime, korisnik Fejsbuka J. P. izvređao je Kneževića, poručivši, između ostalog, da bi ga „stavio na takve muke da bi proklinjao dan kad se rodio“.
Ovo nije prvi put da je Knežević meta internet vređanja i pretnji.
Pretnje Kneževiću su se intenzivirale nakon gostovanja u emisiji na podgoričkoj Adria televiziji, kao i nakon obraćanja povodom Dana sećanja na sve žrtve i prognane u zločinačkoj akciji Oluja u Mrkonjić Gradu, 4. avgusta.
U objavi na Fejsbuku korisnik pod imenom J. P. nazvao je Kneževića „bezbožnikom koji je udario na Crkvu“. Međutim, on se tu nije zaustavio, već je nastavio sa brutalnim uvredama, a sve je kulminiralo kada je pomenuti korisnik napisao da bi Kneževića, ukoliko ne bi bilo kažnjivo, „stavio na takve muke da bi proklinjao dan kada se rodio“, kao i da bi ga tukao.
J. P. se, prenosi portal Adria, ni nakon ovih uvreda i pretnji nije zaustavio.
Kurir.rs/RTCG