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Uvek pružam ruku za dijalog“, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi na svom Instagram nalogu, naglašavajući po ko zna koji put da je razgovor jedini način za rešavanje društvenih i političkih nesuglasica.

Međutim, Vučić navodi da sa druge strane ne postoji spremnost za razgovor.

- Beže od dijaloga jer politiku zasnivaju na mržnji i nasilju.