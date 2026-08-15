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Uvek pružam ruku za dijalog“, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi na svom Instagram nalogu, naglašavajući po ko zna koji put da je razgovor jedini način za rešavanje društvenih i političkih nesuglasica.

Međutim, Vučić navodi da sa druge strane ne postoji spremnost za razgovor.

- Beže od dijaloga jer politiku zasnivaju na mržnji i nasilju.

Predsednik je u svojoj objavi ponovo ukazao na potrebu za smirivanjem tenzija i razgovorom, uz poruku da je spreman da pruži ruku i razgovara i sa onima sa kojima postoje duboka politička neslaganja.

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