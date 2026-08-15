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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić boravila je danas u Paraćinu, gde je prisustvovala otvaranju 13. Etno festivala "Tradicija koja nas povezuje".

1/14 Vidi galeriju Ana Brnabić otvorila 13. Etno festival u Paraćinu Foto: Milos Miskov/Milos Miskov foto

Brnabić je tom prilikom istakla da je više puta boravila u Paraćinu i Pomoravlju, podsetivši na projekte koji su, kako je navela, realizovani u ovom delu Srbije.

- Mnogo puta sam bila u Paraćinu i našem Pomoravlju. Borili smo se, uz našeg predsednika Aleksandra Vučića, da sačuvamo Srpsku fabriku stakla i da joj udahnemo novi život. Gradili smo nove puteve, rekonstruisali škole i završavamo Muzej stakla - navela je Brnabić.

Ona je ukazala i na rast prosečne zarade u Paraćinu, navodeći da je u maju 2012. godine prosečna plata iznosila 309 evra, dok je u maju ove godine bila 825 evra.

- Promenili smo stvari, ali imamo još mnogo toga da uradimo - poručila je predsednica Skupštine.

Brnabić je posebno istakla značaj očuvanja tradicije, starih zanata i podrške malim i porodičnim preduzećima.

- Jedan od preduslova za to je i da čuvamo našu tradiciju, naše stare zanate, da ulažemo više u mikro i mala preduzeća i porodične firme - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, etno festivali poput ovog predstavljaju priliku da se sačuvaju običaji i način života, ali i da se podrže ljudi koji svojim radom doprinose tome da tradicija ostane živa.