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- Vest da je Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi i da se sada nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta u svetu logična je posledica rada političara Vladana Đokića, prorektora Nebojše Bojovića, kao i studentskog pokreta, objavio je Uglješa Mrdić.

- Vladan Đokić je pretvorio Beogradski univerzitet u izborni štab za svoju predsedničku kandidaturu dozvolivši da vlast nad zgradama, koje su državno vlasništvo, a koje koriste fakulteti besplatno zauzmu ekstremističke i anarhističke grupe studenata koje su sprečavale većinu studenata da studiraju. Zato su danas državni fakulteti u Sloveniji, Italiji, Austriji i Nemačkoj puni srpskih studenata. Priče da na Beogradskom univerzitetu nema manje studenata laž je Đokića i njegovih medija jer se niko od naših studenata koji sada studiraju u inostranstvu nije ispisao sa Beogradskog univerziteta.

- Ali na ispitima, posebno u prvoj godini, manje je 25-30 odsto studenata, i to Đokić i njegovi mediji pokušavaju da sakriju. Svi beže od “profesora” kakvi su Vladan Đokić, Jovo Bakić, Ognjen Radonjić, Oliver Tošković…

- Sada je jasno zašto je blokaderska CRTA pre nekoliko nedelja objavila lažno istraživanje javnog mnenja u kome su slagali da Beogradski univerzitet ima veći ugled, zaključio je Mrdić.