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Univerzitet u Beogradu pao je na Šangajskoj listi, i sada se nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

Ustanova koja je preživela svetske ratove, sankcije, bila rasadnik intelektualaca i naučni svetionik na Balkanu, izgleda da će teško preživeti Vladana Đokića i "studente" blokadere.

Pre samo 10 godina Beogradski univerzitet bio je između 201. i 300 mesta što je bio istorijski uspeh, a sada vidimo prave rezultate rada Đokića.

Ana Brnabić: Univerzitet je prebrodio svašta, ali političara na poziciji rektora neće uspeti

- Stub svakog društva jeste obrazovanje. Svako ulaganje u obrazovanje znači ulaganje u budućnost. Time su se vodile sve vlade u Srbiji od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao premijer, pa do danas. Uložili smo ogromna sredstva u obrazovnu i naučnu infrastrukturu. Izgrađena su četiri naučno-tehnološka parka, osnovana tri nova naučna instituta, mnogi fakulteti različitih univerziteta dobili su nove zgrade, izradili smo JISP - sistem koji prati razvojni put svakog učenika, a kasnije i studenta... - istakla je ona na društvenoj mreži X.

Dodaje da je naš najveći univerzitet, Univerzitet u Beogradu, prebrodio svašta, ali političara na poziciji rektora Vladana Đokića ne uspeva da prebrodi.

- Tako to biva kada politiku i sopstvene interese stavite ispred obrazovanja, kada studente, najveći motor razvoja jedne države koristite za vaše jeftine političke ambicije. Blokada fakulteta da bi se nekako dokopali vlasti na ulici dovela je do sunovrata obrazovanja. Danas smo se probudili u zemlji čiji je najveći univerzitet na Šangajskoj listi dodatno pao i nalazi se između 501. i 600. mesta, što je samo posledica svega što blokaderi gotovo dve godine rade. Nažalost, ovo verovatno neće biti kraj, jer će se naši univerziteti teško oporaviti od nerada i javašluka koji je Ðokić uveo kao pravilo - naglasila je ona, i dodala:

- Sinoć je političar na poziciji rektora Vladan Đokić bio u Valjevu, preksinoć u Novom Sadu, cele 2025. godine NIJE UŠAO U KANCELARIJU. Žao mi je što je političar Đokić morao da uništi Univerzitet u Beogradu kako bi građani Srbije, crno na belo, videli šta su blokaderi i on uradili od našeg društva i šta bi tek uradili od Srbije. Posle blokadera kamen na kamenu ne ostaje. I na sve ovo - nema odgovora. Ðokić pokazuje dodatnu bahatost time što ne odgovara na pozive medija da kaže nešto o ovome, da objasni, da preuzme odgovornost. Puna im usta odgovornosti, samo nikako od sebe da krenu.

Ministar Mali: Porazna, tužna i zabrinjavajuća činjenica

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali istakao je danas da mu je porazna, tužna i zabrinjavajuća činjenica da je Beogradski univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, pao na Šangajskoj listi.

- Laži N1 i Nove S očigledno nisu uspele da ubede one koji odlučuju o rangiranju Univerziteta. Ovo je direktna posledica svega onoga što su tokom prošle i ove godine radili blokaderi i rektor Univerziteta Vladan Đokić. Umesto da se rektor bori za bolje i kvalitetnije obrazovanje, on je ušao u politiku i uspeo da za samo godinu dana, u oblasti koja je njegova, uništi ugled i kredibilitet Univerziteta, da nam uništi sistem obrazovanja i naše fakultete - istakao je ministar.

Siniša Mali Foto: Printscreen/TV Informer

On je potom istakao da to dovoljno govori o tome kako bi nam uništili zemlju kada bi došli na vlast.

- Ako su uspeli da za samo godinu dana ovo urade u oblasti kojom se bave i u kojoj su stručni, zamislite kako bi nas unazadili i ugrozili stabilnost dinara, investicioni kreditni rekting, zaustavili investicije, plate i penzije… Kada su vam od vašeg posla i nauke važnije političke ambicije - ovo je rezultat. I zato pitam - da li će zbog političkih ambicija jednog čoveka odgovarati mladi ljudi i ceo naš sistem obrazovanja? Moramo da nastavimo da se borimo za bolje obrazovanje i da vratimo Univerzitetu u Beogradu ugled i položaj koji mu pripada - zaključio je Mali.

Veliki uzlet kineskih univerziteta

Na ovogodišnjoj listi top 10 svetskih univerziteta su Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh).

U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat. Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu.

Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu.

Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600.

Sveučilište u Zagrebu zadržalo je prošlogodišnji plasman u grupi od 601. do 700. mesta.

Pad i na drugim listama

Univerzitet u Beogradu za vreme "vladavine" Vladana Đokića i njegovih blokadera nije pao samo na Šangajskoj listi, već i na listi Global 2000 Centra za visoko rangiranje univerziteta (CWUR).

Prema poslednjem istraživanju CWUR iz 2025. godine, BU se nalazio na 387. mestu ovog prestižne liste, dok je 2021. kada je Đokić prvi put izabran za rektora, bio na 348 mestu i od tada svake godine beleži stabilan pad na ovoj rang listi.

Za razliku od drugih istraživanja, rangiranje CWUR se ne fokusira samo na naučne rezultate i podatke koje dostavljaju sami fakulteti, već na sam kvalitet obrazovanja i uspeh koji postižu svršeni studenti Univerziteta, ali i uticaj koji imaju u globalnom poslovnom svetu.