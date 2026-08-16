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"SRBIJA JE UZ VAS U OVIM TEŠKIM TRENUCIMA" Vučić: Sa tugom sam primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske
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- Sa tugom sam primio vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj u kojoj su stradali građani Poljske.
- U svoje i u ime građana Srbije, upućujem duboko saučešće porodicama poginulih, predsedniku i prijateljskom narodu Poljske, dok povređenima želim brz oporavak. Srbija je uz vas u ovim teškim trenucima, poručio jer predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kurir.rs
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