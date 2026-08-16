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Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov reagovao je zbog pisanja Danasa o činjenici da je Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi.

Danas je pokušao da "opere" Vladana Đokića od odgovornosti za ovu poraznu činjenicu, optužujući tabloide za "kampanju" protiv političara-rektora.

- Nije kriv Đokić za ono što se dešava sa ustanovom kojom upravlja?! A ko je - zapitao je Jovanov na društvenoj mreži X, a zatim dodao: