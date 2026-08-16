Slušaj vest

Povodom teksta koji je objavio blokaderski list i portal Danas pod naslovom "Zašto su rektor i prorektori Beogradskog univerziteta ostali bez funkcija u državnim institucijama?", oglasila se predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

Ona je oštro reagovala na njihovo pisanje, ukazujući na licemerje onih koji se bore protiv države i svakodnevno iznose najteže optužbe na račun vlasti, dok istovremeno grčevito čuvaju svoje unosne pozicije. Brnabićeva je u svom odgovoru postavila pitanje zašto ti isti ljudi nisu sami napustili funkcije, ako već imaju takvo mišljenje o državnom sistemu.

- Mnogo je logičnije pitanje zašto političar Ðokić i njegovi pajtosi sami nisu dali ostavke na sve svoje državne funkcije? Dve godine se bore protiv države, nazivaju nas mafijom i kriminalnim klanom, viču da su nam svima ruke krvave i da smo ubice, ali funkcija i apanaža se ne odriču. Novi blokaderski slogan - Mila mi i mafija, samo dok je funkcija! Dobro je da smo i to saznali - i mi u državi, i ovi blokaderi koji se diče Ðokićevim moralom i poštenjem. Kakvi beskičmenjaci - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDA STAVIMO KANARINCA ZA REKTORA, MANJU BI ŠTETU PRAVIO: Milenko Jovanov odgovorio na pokušaje "Danasa" da "opere" rektora od odgovornosti za DEBAKL
Milenko Jovanov Vladan Đokić.jpg
PolitikaUNIVERZITET PREŽIVEO SVETSKE RATOVE, ALI VLADANA ĐOKIĆA I BLOKADERE NEĆE: Pad na Šangajskoj listi ogolio razmere uništenja - Šta bi tek uradili od DRŽAVE?!
Vladan Đokić
Politika"ZATO SU DRŽAVNI FAKULTETI U SLOVENIJI, ITALIJI, AUSTRIJI... PUNI SRPSKIH STUDENATA" Mrdić o bruci BU na Šangajskoj listi: Đokić ga pretvorio u izborni štab
524060_260626.00_22_28_03.Still002.jpg
PolitikaĐOKIĆ I DALJE ĆUTI NA TEMU PADA UNIVERZITETA NA ŠANGAJSKOJ LISTI Brnabić zgrožena: Da vode zemlju svaki poraz Srbije predstavljao bi podsticaj da tako nastave
brnabic djokic.jpg