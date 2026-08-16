Ona je oštro reagovala na njihovo pisanje, ukazujući na licemerje onih koji se bore protiv države i svakodnevno iznose najteže optužbe na račun vlasti, dok istovremeno grčevito čuvaju svoje unosne pozicije. Brnabićeva je u svom odgovoru postavila pitanje zašto ti isti ljudi nisu sami napustili funkcije, ako već imaju takvo mišljenje o državnom sistemu.

- Mnogo je logičnije pitanje zašto političar Ðokić i njegovi pajtosi sami nisu dali ostavke na sve svoje državne funkcije? Dve godine se bore protiv države, nazivaju nas mafijom i kriminalnim klanom, viču da su nam svima ruke krvave i da smo ubice, ali funkcija i apanaža se ne odriču. Novi blokaderski slogan - Mila mi i mafija, samo dok je funkcija! Dobro je da smo i to saznali - i mi u državi, i ovi blokaderi koji se diče Ðokićevim moralom i poštenjem. Kakvi beskičmenjaci - napisala je Brnabićeva na Tviteru.