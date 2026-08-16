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Studenti blokaderi na protestu u Valjevu pokušali su da ožive nasilni avgust od prošle godine, a sada su oborili sopstvene rekorde u izgovaranju laži.

Nakon što su blokaderi, kao i blokaderski mediji prošle godine plasirali laž o dečaku koji je navodno preminuo od zadobijenih povreda od strane policije, sada su otišli i korak dalje i nadmašili sami sebe.

Naime, tokom protestne šetnje, jedna od učesnica protesta, odgovarala je na pitanja novinarke blokaderske N1 i tom prilikom izjavila:

- Poenta je bila da mi, kao poslednju tačku protesta obeležimo ulice u kojima se najveći masakr, mislim masakr, te noći desio.

I tako je gladalac blokaderske N1 opet dobio lažnu informaciju - da se u Valjevu 2025. godine desio "masakr" - i sigurno je u to poverovao, jer reporterka ove blokaderske televizije nije demantovala sagovornicu i rekla da se okrutno i masovno ubistvo većeg broja ljudi, krvoproliće i slično o kojem govori nisu desili u tom gradu prošlog avgusta!

Podsećamo, avgusta 2025. u Valjevu, blokaderi su zapalili prostorije Srpske napredne stranke, demolirali zgradu Opštine, zapalivši još jedan objekat, samo zato jer su mislili da je vlasnik tog lokala na bilo koji način povezan sa SNS...

Evo samo jednog dela događaja iz dešavanja u Valjevu prošle godine:

01:49 Brutalno nasilje blokadera siledžija u Valjevu Izvor: Kurir