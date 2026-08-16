MILIVOJEVIĆA DEMANTOVALI BLOKADERSKI MEDIJI! Lider DS za N1 tvrdio da Vučić u Valjevo šalje 'policajce pod punom opremom', reporteri N1: NISMO IH VIDELI (VIDEO)
Lider Demokratske stranke Srđan Milivojević očigledno se dugo i temeljno pripremao za studentsko blokaderski protest koji je u Valjevu održan 14.avgusta. Osim što je na društvenim mrežama pozivao građane da u što većem broju dođu i prisustvuju skupu, Milivojević je najavljivao i veliki broj policijskih pripadnika na terenu.
Prilikom dolaska na skup, on je izjavio za blokaderski N1 da je zasigurno video "sigurno 30-ak policijskih vozila, gde su policajci pod punom opremom".
- Dolazeći ovde video sam sigurno 30-ak policijskih vozila, gde su policajci pod punom opremom, kao da se danas održava sajam policije, a ne protest studenata - rekao je Milivojević, a N1 je nakon toga objavio tekst sa naslovom:
Istu objavu, preneo je i "Danas".
Međutim, blokaderski mediji su morali da se uvere da je tako, pa su više puta u programu novinare pitali da li vide policijske pripadnike na skupu, pa su informacije došle od novinara blokaderskih medija koji su na bili na terenu i rekli očigledno stanje stvari.
- Moram da kažem, na ovoj poziciji i duž protestne povorke, mi nismo videli pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova - rekla je reporterka N1, a onda se uključila nešto kasnije:
- Prema svedočenju moje sagovornice i onoga što sam ja videla na terenu, ovde nema pripadnika policije.
Nakon toga, kasnije uveče, uključio se i drugi reporter koji je potvrdio stanje:
- Policije u ovom delu nema, bar ih mi nismo videli - rekao je.
U video snimku možete pogledati kako je to izgledalo:
Kurir Politika