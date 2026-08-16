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Lider Demokratske stranke Srđan Milivojević očigledno se dugo i temeljno pripremao za studentsko blokaderski protest koji je u Valjevu održan 14.avgusta. Osim što je na društvenim mrežama pozivao građane da u što većem broju dođu i prisustvuju skupu, Milivojević je najavljivao i veliki broj policijskih pripadnika na terenu.

Prilikom dolaska na skup, on je izjavio za blokaderski N1 da je zasigurno video "sigurno 30-ak policijskih vozila, gde su policajci pod punom opremom".

- Dolazeći ovde video sam sigurno 30-ak policijskih vozila, gde su policajci pod punom opremom, kao da se danas održava sajam policije, a ne protest studenata - rekao je Milivojević, a N1 je nakon toga objavio tekst sa naslovom:

Izjava Srđana Milivojevića za N1 Foto: Printscreen N1

Istu objavu, preneo je i "Danas".

Međutim, blokaderski mediji su morali da se uvere da je tako, pa su više puta u programu novinare pitali da li vide policijske pripadnike na skupu, pa su informacije došle od novinara blokaderskih medija koji su na bili na terenu i rekli očigledno stanje stvari.

- Moram da kažem, na ovoj poziciji i duž protestne povorke, mi nismo videli pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova - rekla je reporterka N1, a onda se uključila nešto kasnije:

- Prema svedočenju moje sagovornice i onoga što sam ja videla na terenu, ovde nema pripadnika policije.

Nakon toga, kasnije uveče, uključio se i drugi reporter koji je potvrdio stanje:

- Policije u ovom delu nema, bar ih mi nismo videli - rekao je.

U video snimku možete pogledati kako je to izgledalo: