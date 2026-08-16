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Do vanrednih parlamentarnih izbora ostalo je manje od tri meseca - a opozicija još nema odgovor na najvažnije pitanje: kako će pred birače? Jedna kolona, više kolona, samostalan nastup ili podrška Studentskoj listi? Koji god put izaberu, vreme neumoljivo ističe, a politička scena Srbije ulazi u izbornu utakmicu.

Šta zapravo može Studentska lista registrovana kao udruženje građana, može li da preraste u ozbiljnu političku snagu i privuče birače, i koji je najveći problem opozicije, za emisiju "Puls Srbije vikend", otkrili su dr Valentina Arsić Arsenijević, prodekan Medicinskog fakulteta, prof. dr Vladan Petrov, Pravni fakultet, Branko Pavlović, advokat, pravnik i narodni poslanik i Ivana Vučićević, direktorka, glavna i odgovorna urednica Studija B.

Na pitanje kako komentariše pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi i šta je dovelo do takvog rezultata, profesorka Arsenijević je ocenila da je takav ishod bio očekivan i ukazala na probleme u funkcionisanju univerziteta.

- Nažalost, to je bilo očekivano. Mi smo još pre ove krize upozoravali da se dešavaju određene stvari, konkretno na relaciji Medicinskog fakulteta i Rektorata, odnosno rektora Đokića, koje nisu ni akademske ni zakonite. Međutim, ono što se potom dogodilo, a to su blokade univerziteta i fakulteta, kao i uloga čelnih ljudi univerziteta i njihova zloupotreba zgrade i funkcije u političke svrhe, apsolutno je nedopustivo. To je osnovna stvar koja na univerzitetima ne sme da se radi - rekla je ona.

Foto: Kurir Televizija

Univerzitet beleži ozbiljan pad

Beogradski univerzitet, kako je profesorka navela, uprkos dugoj tradiciji i značaju, zabeležio je pad na Šangajskoj listi, što otvara pitanje njegovog daljeg akademskog razvoja.

- Sve je to dovelo do toga da jedan univerzitet od velikog značaja, sa tradicijom dugom više od 200 godina, nacionalni i najveći univerzitet u ovom regionu, sa pozicije između 400. i 500. mesta padne na poziciju između 500. i 600. mesta. To je svakako veliki potres o kojem građani Srbije treba pravilno da budu informisani. Veoma je važno pratiti trend, odnosno da li neki univerzitet napreduje ili nazaduje - nastavila je.

Govoreći o odnosu predsednika Vučića prema građanima i njegovim obilascima različitih delova Srbije, Vučićević je istakla značaj neposrednog kontakta sa narodom i ukazala na konkretne rezultate takvog pristupa.

- Ovo je samo delimičan prikaz i jedna slika koju sada imamo priliku da vidimo, ali smo tokom svih ovih godina imali priliku da vidimo koliko je predsednik posvećen i koliko brine o najmanjim problemima u različitim delovima naše zemlje. Potpuna decentralizacija sada se možda najbolje vidi upravo kroz njegove obilaske različitih mesta. Vidi se koliko se vodi računa o ulicama, zdravstvenim centrima, školama, vrtićima, putevima i svemu što može da omogući ljudima da ostanu u tim delovima Srbije, umesto da se, kao ranije, stanovništvo prirodno usmerava ka Beogradu i Novom Sadu - kaže urednica.

Foto: Kurir Televizija

- Sada imamo priliku da vidimo otvaranje novih radnih mesta širom Srbije, fabrike i mogućnost da mladi završe fakultete u svojim sredinama, a potom i da rade u mestima iz kojih potiču i u kojima su rođeni. Ovo što imamo priliku da vidimo toliko je retko i jedinstveno da se, čini mi se, može videti i u svetu, a ne samo u Evropi - da predsednik jedne zemlje razgovara sa građanima i da mu je važno šta oni misle.

Petrov smatra da pad Univerziteta u Beogradu nije posledica samo aktuelnih dešavanja, već rezultat procesa koji traje više od dve decenije.

- Nije ovo "rušenje" Univerziteta, jer bismo mogli da pomislimo da je sve počelo sa Vladanom Đokićem. Međutim, nije. To je proces koji traje veoma dugo i čiji prvi oblici sežu odmah nakon 2000. godine, samo što se tome nije pridavao dovoljan značaj. Bilo je potrebno, slikovito rečeno, stvoriti jednu nevidljivu mrežu koja će postati efektivna tokom prethodnih nekoliko meseci i godina - naveo je.

Foto: Kurir Televizija

- Kada govorimo o ovome, znam da je politički celishodno ili probitačno reći da je za sve prevashodno kriv Vladan Đokić. Međutim, treba imati u vidu i sledeće: 2017. godine još smo bili veoma dobro pozicionirani na Šangajskoj listi. Čini mi se da smo te ili 2016. godine bili između 201. i 300. mesta. Tada je rektor Beogradskog univerziteta bio profesor dr Bumbaširović. Kada je reč o čoveku koji je na pravom mestu, redovnom profesoru sa autoritetom, reputacijom i integritetom, on će posmatrati univerzitet kao svoju kuću, nezavisno od toga ko je trenutno na vlasti. Neće uplitati univerzitet u eventualne političke borbe ili afinitete koje, kao i svaki građanin, svakako može da ima - izjavio je.

Rang univerziteta važan i za ugled zemlje

Pavlović je istakao da pozicija univerziteta na međunarodnim rang-listama može da utiče ne samo na akademski ugled, već i na percepciju i ekonomski razvoj države.

- Što se tiče samog pada univerziteta, na listi ste to povezali sa ekonomskim ugledom zemlje. To nije beznačajno. Hteo sam da se osvrnem na jedan uži ugao. Nije bez značaja kako je univerzitet rangiran u jednoj državi, i za ekonomski razvoj i za način na koji vas drugi vide. Jer mi smo, da tako kažem, relativno mala zemlja. Ako kažete: "Znate, tamo imaju univerzitet koji je 300. na Šangajskoj listi“, oni će reći: "Je l' moguće? Pa to je fenomenalno!" Počnu da se interesuju: kakva je to država, kakvi su, kakav je to sistem? A onda shvate da takav rezultat ne može da se postigne preko noći. To znači da postoji dugotrajna tradicija obrazovanja, kvaliteta i svega ostalog - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

- Tako da je ovaj trend pada, o kojem je gospodin Petrov govorio, zapravo najopasnija poruka. Jedna je stvar gde se trenutno nalazite, ali trend pada je zapravo najgora poruka i on nije bez ekonomskih posledica. Što se tiče gospodina Đokića, zašto se on uporno pojavljuje, po mom mišljenju, ne znam ništa pouzdano, već samo onako sa strane, zato što ga, kako mi se čini, vode strane službe. I cela ideja obrazovnih blokada, pa onda svega ostalog, nije zato što je neko ovde smislio da tako treba da bude. Ideja je, po mom mišljenju, da se Srbiji instalira vlast koja će bezuslovno sprovoditi ono što žele zapadni imperijalni centri moći - za Kurir televiziju, zaključio je Pavlović.

02:34 "TREND PADA JE NAJOPASNIJA PORUKA": Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o urušavanju Univerziteta i političkoj krizi: "Ovaj proces traje više od dve decenije" Izvor: Kurir televizija

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